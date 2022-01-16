Во время восхождения на Говерлу травмировались мать и ребенок: причины и что известно о состоянии пострадавших

Во время восхождения на Говерлу травмировались мать и ребенок: причины и что известно о состоянии пострадавших

Люди из-за неблагоприятных погодных условий поскользнулись и упали.

В Карпатах 15 января во время восхождения на Говерлу травмировались 49-летняя женщина и ее 12-летний ребенок. Потерпевшие обратились за медицинской помощью.

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Об этом сообщает корреспондентка ТСН Алла Хоцяновская.

Как стало известно, мама с ребенком поднималась на Говерлу. Там они поскользнулись и упали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. У них диагностировались травмы.

Медики сообщили ТСН, что у ребенка многочисленные ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. У мамы – сотрясение мозга и переломы.

Спасатели подчеркнули, что никакой лавины на Говерле не было. Люди из-за неблагоприятных погодных условий поскользнулись и упали, как это было с другими туристами 15 января.

Напомним:

В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы.

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