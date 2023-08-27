Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене

В военное время необходимо коррупцию приравнять к государственной измене. Такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на военное время это поможет.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук.

"Если ты хочешь побороть скажем так "местную брусчатку", то я не могу бороться с брусчаткой в каждом месте. Есть фундаментальные решения, на них я обращаю внимание. Например, я поставил задачу законодательно относительно приравнивания коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время – это поможет. Поддержит ли это законодатель, я не знаю, но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не прикручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый, вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи", — отметил президент.

По мнению Зеленского, это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы должностные лица даже не думали о незаконном обогащении.

"Но это не расстрел, это не сталинизм. Если есть доказательства – человек должен быть за решеткой. Я думаю, что парламент это получит (законопроект – ред.) в ближайшую неделю, и дальше игра на стороне парламента уже", — подытожил президент.

Напомним, НАПК выявило признаки незаконного обогащения на ₴8,5 миллиона у бывшего Днепропетровского областного военкома Анатолия Пикала.

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