"Во время войны учителя должны обладать навыками кризисной психологической помощи" — психолог Елена Аноприенко

Родителям нужно внимательнее наблюдать за психологическим состоянием детей, а государство должно не медлить с разработкой и воплощением национальных программ психологической реабилитации, отмечает Аноприенко.

С началом полномасштабной войны украинское образование предстало перед новым вызовом — тысячи детей получили травматическое влияние и нуждаются в оказании профессиональной психологической реабилитации.

К тому же большинство педагогов не владеют навыками по оказанию кризисной психологической помощи. Кандидат психологических наук Елена Аноприенко считает, что родителям нужно внимательнее наблюдать за психологическим состоянием детей, а государство должно не медлить с разработкой и воплощением национальных программ психологической реабилитации.

Особенно уязвима категория детей, которые находятся на длительном стационарном лечении. В самых больших детских больницах такие дети учатся в "Школах Супергероев", где и получают необходимую психологическую помощь. Психолог Елена Аноприенко, которая уже несколько лет сотрудничает со "Школой Супергероев" в столичной клинике "Охматдет" рассказала, на что необходимо обратить внимание родителям и педагогам, чтобы вовремя и эффективно оказать детям психологическую помощь.

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Отметим, что в этом году во время общенациональной премии для учителей Global Teacher Prize 2022 телеведущая 1+1 и Единого марафона новостей, куратор "Права на Образование" и "Школы Супергероев", YouTube-блогерша Наталья Мосейчук традиционно сделает свой "Выбор Сердцем" и отметит педагогов: отважного классного руководителя и школьного психолога-педагога, работающего с детьми, пострадавшими во время войны. На психологов сейчас невероятная нагрузка, именно они исцеляют детские сердца и требуют особого внимания. Делитесь историями героев образовательного фронта по ссылке.

Дети, подвергшиеся травматическому влиянию войны, нуждаются в психологической реабилитации

- Во время войны дети, находящиеся на длительном стационарном лечении, приобретают новый травматический опыт. В какой психологической реабилитации они будут нуждаться?

Во время войны дети испытывают травматическое влияние на их чувствительную психику. Дети могут становиться свидетелями обстрелов, наблюдать разрушение родного города или села или даже их домов. Они могут увидеть раненых или умерших, пытки и убийство, массовую гибель людей. Также могут нести тяжелые потери, видеть, как ранятся или умирают члены их семей и друзья. К тому же, дети сами могут быть ранены. Такой опыт может привести к возникновению различных психологических проблем. Особое травматическое влияние испытывают дети, которые имеют тяжелые заболевания и получили психологическую травму, связанную с войной: травмированные в результате военных действий, которые потеряли близких, были свидетелями обстрелов, взрывов, переселенцы и т.д. Такие дети нуждаются в оказании психологической реабилитации, работе с последствиями психологической травмы.

- На что должны обращать внимание в поведении детей родители и педагоги и в каком случае обращаться за помощью к психологу?

Дети, поступающие на госпитализацию в больницу с различной патологией и травмами, первое, на что нужно обратить внимание родителям, учителю, в каком психологическом состоянии находится ребенок, если ребенок тревожный, возбуждающий, постоянно плачет, или наоборот стал замкнутым, изменилось поведение, появились страхи, нужно обратиться к психологу за психологической помощью. Дети со стрессовыми расстройствами могут проявлять сильную привязанность к взрослым в такой степени, что даже могут отказываться самостоятельно оставаться в комнате, часто вспоминают травматические истории, могут проявлять агрессивность, жестокость в играх, рисунках. Дети дошкольного возраста и младшего школьного возраста могут отказываться выполнять самостоятельно дела, которые раньше делали (есть, одеваться), могут появляться боли без физиологических причин (боли в животе, головные боли). Подростки, пережившие травматические события войны, могут проявлять выраженную ярость, ненависть и желание мести, воевать, идти на войну. У таких детей обычно нарушается сон, меняется поведение, наблюдается уход в нереальный мир компьютерных или видеоигр, особенно агрессивного и жестокого характера.

- В "Школе Супергероев" всегда большое внимание уделяется психологическому состоянию детей, которые одновременно учатся и находятся на стационарном лечении. Какие новые знания и подходы нужны учителям для работы в реалиях войны?

Как показала сегодняшняя практика, в период войны учителя, работающие с детьми должны обладать знаниями и навыками предоставления кризисной психологической помощи, владения знаниями по признакам тревожных расстройств у детей, с целью своевременного реагирования и направления за профессиональной психологической помощью. Также важным подходом является усиление командной работы учителя и психолога, проведение реабилитационных занятий, направленных на коррекцию эмоционального состояния детей, групповых интерактивных занятий с детьми, игровых, праздничных мероприятий. Актуальной потребностью является подготовка учителей с прохождением цикла обучения по кризисной психологической помощи для работы с детьми особенно в период войны, поэтому разработка и реализация специальной программы по кризисной психологической помощи детям, взрослым является важной составляющей профессиональных навыков учителя.

В период войны усиливается роль психолога

- За последние три года волонтерская "Школа Супергероев" быстро превращается в образовательную сеть в крупнейших детских больницах Украины. Какова роль психологов в работе с детьми и педагогами? Нужна ли разработка специальной методики, которой будут руководствоваться больничные учителя?

Да, разработка методических рекомендаций в работе учителя в условиях больничных учреждений приобретает актуальное значение и будет положительно влиять на процесс организации обучения и оказания психологической помощи в условиях больницы.

– Насколько масштабными должны быть программы психологической реабилитации в больничных и обычных школах? Почему это важно?

В период войны усиливаются роль психолога в работе с психологической травмой не только детей, родителей, но и педагогического персонала, также находящихся в стрессовом состоянии связанном с войной. Разработка и внедрение государственных программ реабилитации является важной составляющей сохранения психического здоровья населения. Программы психологической реабилитации должны быть направлены на: детей, родителей и педагогический персонал и распространены во всех учебных заведениях и особенно в "Школе Супергероев", расположенных в больницах.

Фото: ТСН.ua

- Роль школьных психологов в украинском образовании с каждым годом становится более значимой. Что нужно изменить в общественном восприятии школьных психологов для того, чтобы их работа была более эффективной?

Так, роль школьных психологов в украинском образовании становится более значимой и требует новых подходов и знаний по оказанию психологической помощи детям. Важно включить в процесс обучения психологов знания о навыках работы с психологической травмой связанной с войной, психологические программы реабилитации детей. При подготовке психологов особое внимание следует уделять изучению психологии стресса и психологии активности, психологии мотивации и принятия решений, психологии кризисов и психологии смысла; овладению методами собственного потенциала, управление собственным поведением в кризисных ситуациях и адаптации в особых условиях существования, консультативными и психотерапевтическими методами; пониманию проблем, связанных с оценкой, предвидением и оптимизацией психических состояний детей.

Справка: "Школа Супергероев" — это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией "Маленькое сердце с искусством". Его цель – обеспечение конституционного права на образование детей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Куратором "Школы Супергероев" является Наталья Мосейчук, ведущая 1+1 и марафона Единых новостей.

Она помогает двигать реформу школ в больницах вместе с командой благотворительной инициативы "Право на образование" и "1+1 медиа".

С 2019 года по социальной франшизе филиалі "Школы Супергероев" открыты в восьми больницах Киева, Житомира, Херсона, Днепра, Харькова и Хмельницкого. Для подготовки учителей к работе в больницах, команда "Школы Супергероев" разработала онлайн-курс "Как учить супергероев? Онлайн-курс по подготовке больничных учителей", бесплатно размещен на платформе EdEra.

В декабре 2021 года Кабинет министров Украины подписал Постановление о создании государственного учреждения "Школа Супергероев".

С началом войны категория детей, с которыми работает "Школа Супергероев" изменилась – теперь это преимущественно пострадавшие от войны дети со сложными ранениями и потерями частей тела, родители которых погибли на глазах детей. Эти дети, несмотря на пережитые ужасы войны, стремятся продолжать обучение во время пребывания в больнице. "Школа Супергероев" продолжает свою работу при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине и Трансатлантического фонда медицинской помощи.

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