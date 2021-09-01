Во взрывах в Кабуле едва не погибли украинские спецназовцы, которые прославились своими операциями — эксклюзив ТСН

Во взрывах в Кабуле едва не погибли украинские спецназовцы, которые прославились своими операциями — эксклюзив ТСН

Сотрудник ГУРа рассказал ТСН о своих задачах в Афганистане.

В Украину вернулись спецназовцы главного управления разведки министерства обороны Украины, с 16 августа спасали из Афганистана украинцев, членов их семей и иностранцев. Они ежедневно осуществляли три-четыре выхода из международного аэропорта Кабула на поиски людей, которых надо забрать.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал сотрудник ГУРа ТСН Олег.

Он отметил, что за полтора часа до теракта, унесшего жизни 170 человек, среди них тринадцать американцев — наша, украинская группа спецназовцев находилась именно в том месте, где произошел взрыв.

«Мы выходили туда, куда американские военные не выходили, канадские военные не выходили. Когда видишь как в аэропорту объединяется семья, что не видела друг друга — оно того стоит», — говорит спецназовец.

Подробности об уникальной спецоперации, о помощи Канаде и сопровождение ее микроавтобусов, о проблемах координации в сплошном хаосе плотной толпы, которая хватается за любую возможность выехать — смотрите в следующих выпусках ТСН.

Эксклюзивно для ТСН спецназовец расскажет об операции спасения украинцев в Афганистане

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