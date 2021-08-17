Вода билась током: подробности гибели двух сотрудников IТ-компании в Чернигове

Спасти пострадавших, которым было 25 и 28 лет, врачи не смогли.

В Черниговской области сегодня, 17 августа, будут прощаться с двумя мужчинами, которые погибли от поражения током во время купания в озере.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

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Такую версию сейчас озвучивают коллеги погибших. Все произошло в воскресенье, когда десятки сотрудников IТ-компании праздновали корпоратив в частном загородном комплексе. Люди пошли к озеру, и вдруг один из мужчин начал кричать и ушел под воду. Когда к нему приблизился коллега, чтобы помочь, с ним произошло то же самое.

Из водоема выбежали люди. Они говорят, что вода вблизи места, где выходит труба с насосной станции, билась током. Спасти пострадавших, которым было 25 и 28 лет, врачи не смогли.

После трагедии комплекс приостановил свою работу, а в полиции открыли уголовное производство.

Новости Украины: в Черниговской области прощаться с погибшими от поражения током в озере

Напомним, в Киевской области утонула целая семья. Мужчину на матрасе вместе со старшей дочерью унесло в Киевское море.

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