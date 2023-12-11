Вода добралась до “Олимпийской”: что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро

Новость о подтоплении станции “Олимпийская” — яркий пример того, что всегда нужно проверять информацию.

Утром, 11 декабря, на метро “Лыбидская” образовалась немалая толпа на входе, ведь именно эта станция временно стала конечной к подземке. В то же время в сети распространились слухи, что вода появилась и на станции метро "Олимпайская".

Как прошел первый рабочий день после закрытия шести станций метро в Киеве и какова ситуация на Олимпийской, рассказали в эфире телемарафона Единые новости корреспонденты ТСН.

Ситуация 11 декабря

Плотность пассажиров уменьшалась сразу за турникетами, поезда ходили достаточно часто, чтобы на платформе люди не скапливались. Днем очередей на вход и выход уже не было. Из-за подтопления тоннеля минимум на несколько месяцев закрыли участок метро от “Лыбидской” до “Теремков”. В то же время столичные власти пустили автобус по маршруту 2М, а также увеличили количество троллейбусов на маршруте 43Д.

Корреспонденты ТСН убедились, что автобусы довольно часто ходят, чтобы толпы на остановке не создавать. Это подтвердили и киевляне:

“В субботу и воскресенье было сложно, мне кажется, что сегодня будет легче, потому что уже знаем, куда и где садиться, что делать дальше. Всем тяжело, военным тоже тяжело”;

“Конечно, привыкнем. Но мы надеемся, что это только на полгода, и нас никто не подведет”.

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Еще одну станцию затапливает водой?

В сети распространились слухи, что вода появилась и на станции метро "Олимпайская". Люди сообщают, что вода уже на путях. Что там происходит, рассказала корреспондентка ТСН Инна Боднарь.

По ее словам, новость о подтоплении станции "Олимпайская" – яркий пример того, что всегда нужно проверять информацию. Станция метро "Олимпийская" работает, все поезда ездят.

В метрополитене говорят, что то, что вода немного появилась на стенке, потом люди увидели ее на пути – это обычный процесс и в нем нет ничего экстраординарного. Но такое бурное воображение людям в сети добавило то, что рядом у метро "Олимпийская" сегодня утром, 11 декабря, прорвало трубу с горячей водой, на месте начали проводить работы.

Чтобы подогреть интерес к этой теме, в сети начали распространяться видео, что из трубы течет вода, здесь все затопило, дымится и пузырями и из-за этого затопило метро. Так вот, корреспонденты побывали на месте, дороги не перекрыты, ничего не пузырь и не дымится, станция метро "Олимпийская" работает, пассажиры ездят. Все в обычном штатном режиме.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вода добралась до Олимпийской?! Угрожает ли это закрытием новых станций?

Напомним, в Киеве от 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

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