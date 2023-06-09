Вода из Ингульца блокирует и топит села Николаевщины: "морские" волны прямо на огородах людей

В самой Снегиревке уже сутки нет питьевой воды и электричества.

Николаевской области в Снегиревской общине затоплены три сотни домов, людей на лодках эвакуируют спасатели. К нескольким населенным пунктам автодороги и мостовые переправы за минувшие сутки стали полностью непроездными, говорится в ТСН.

Вода все еще стремительно прибывает, разливая реку Ингулец, повышение уровня воды зафиксировано на уровне 5 метров. Местные по городу железнодорожным путям пешком идут к родственникам в затопленные села и укрепляют мешками с землей свои дома в прилегающих к реке.

Затоплены электроопоры, деревья и дома в воде на том берегу реки Ингулец – вода за последние сутки прибывает по 20 см каждый час.

Во дворе Виталия ветер поднимает волны, как на море, только посреди огорода. Люди спасают имущество на чердаках, животных несут к соседям, где повыше.

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Жителей подтопленных домов общины поселяют в местную больницу. В самой Снегиревке вторые сутки нет воды и света. “Из 6 скважин работает одна, остальные мы выключили, чтобы не сжечь насосы. Утром 6 пунктов выдачи питьевой воды организовали. Оставили свои дома, отселены 400 человек, 70 – это дети”, — рассказывает руководитель военной администрации Снигиревской территориальной громады Иван Кухта.

Большая вода, затапливающая местные автодороги и мосты, на полях обильные потоки могут поднять и опасные боеприпасы, остающиеся здесь из-за боевых действий.

Разлив реки Ингулец отрезал путь на Васильевку, теперь люди там остаются заблокированными. Местные семьи приезжают посмотреть, насколько поднимается вода в нижней части Снегиревки.

Прибрежные к реке улицы поселка уже под водой, некоторые успели уехать на машинах. В отрезанном от суши поселке воды и продуктов пока хватает. У большинства остались запасы гуманитарной помощи после деоккупации. "Власть ездит, смотрите, спрашивает, что людям нужно, кто хочет эвакуироваться, кому-нибудь помощь нужно, за людей волнуются", — убеждают местные.

Всего в Снегиревской общине от автосообщения отрезаны 13 населенных пунктов. Оперативные штабы централизованно выдают питьевую воду людям и вместе со спасателями эвакуируют местные из затопленных домов. Из Афанасьевки накануне на лодках спасли четыре десятка человек. Сколько еще будет прибывать вода в Николаевской области, прогнозировать не берется никто.

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