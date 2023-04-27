Вода кипит в колодцах, а по селу бьют гейзеры: ученый прокомментировал аномалию во Львовской области

В селе Розвадов на Львовщине произошла чрезвычайная ситуация, здесь из-под земли начали прорываться гейзеры из газа и воды. Местные жители в шоке, потому что вода кипит даже в местных колодцах. Очевидцы говорят, что такое начало происходить минувшей ночью, а к утру по селе заметили ямы глубиной до 5 метров. Сообщается, что жильцы остались без воды и электричества.

Сайт ТСН. ua попросил ученых прокомментировать необычное событие. Ведь люди очень напуганы и в социальных сетях пишут об очередном апокалипсисе и недобром знаке.

"Это точно не предвестник конца света. Дело в том, что район, где расположено село Розвадов находится на реке Днестр и разломной зоне земной коры - на границе Восточно-Европейской платформы и Львовского палеозойского прогиба. Местность богата на небольшие газовые месторождения, которые относятся к Бильче-Угерской газоносной зоне. Это газонасыщенный район. Неподалеку расположено Роздольское месторождение серы, которое ранее активно эксплуатировалось, что приводило к многочисленным нарушениям в верхней части разреза земной коры и возможному накоплению сероводородного газа", - рассказывает сайту ТСН.ua профессор, академик Украинской нефтегазовой академии Михаил Орлюк, заведующий отделом геомагнетизма Институт геофизики НАН Украины.

Следовательно, вполне вероятно, что газ нашел себе выход в результате каких-то тектонических или техногенных процессов.

"Он мог выйти через старые коммуникации или вырваться из газовых ловушек, где он хранился долгое время. По разломной зоне, он попал в воду и вызвал такое бурление на поверхности земли. Также из-за этого и образуются в почве ямы глубиной до 5 метров", - рассказывает ученый.

В качестве примера о проблемной зоне вокруг Розвадива ученый упоминает о чрезвычайном событии, которое здесь случилось в прошлом веке.

"В 1946 году во время бурения скважины на Угерском газовом месторождении, расположенном примерно в 25 километрах к юго-западу от села произошел внезапный выброс газа, который загорелся и выбросил 800-метровую колонну труб. Столб огня достигал 30 метров в высоту. В первые же дни фонтанирования на месте скважины образовался кратер шириной до 125 метров и глубиной до 40 метров. Горящий газ, выбросы огромного количества воды вместе с породой не давали длительное время потушить пожар и затампонировать скважину. Для ликвидации фонтана были пробурены две наклонно направленные скважины в 200 метрах от аварийной, и только после введения этих скважин в эксплуатацию фонтан удалось потушить. Кратер заполнился водой, а озеро есть до сих пор", - рассказывает Михаил Орлюк.

По словам ученого, этот процесс кипения может занять неопределенный срок, если утечку газа не перекрыть.

"Скорее всего, произошла утечка газа из какой-то подземной ловушки или из газопровода, что повлекло такие последствия в селе. Это очень проблемный район, поскольку находится в разломной зоне на стыках двух геологических структур. Поэтому здесь возможны подобные процессы. Сколько будет кипеть вода в колодцах - трудно сказать, потому что пока точно не известно из-за чего именно происходит этот процесс. Возможно, это спровоцировало, какое-то местное незначительное землетрясение, или техногенная авария, из-за чего газ поднялся на поверхность. Пока это лишь одна из возможных версий", - добавляет Михаил Орлюк.

Напомним, в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что утечка газа в селе произошла на территории шести домохозяйств. В одном из жилых домов газ выходил прямо из фундамента дома. В Розвадове временно прекратили газоснабжение. 29 человек, среди которых 9 детей, уже отселили к родственникам.

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