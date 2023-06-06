"Вода может подняться на 5 метров": глава ОВА сообщил о ситуации на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о ситуации в регионе, которая сложилась в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. По его словам, сейчас уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа. Если плотина будет полностью разрушена, уровень воды поднимется на пять метров.

Об этом Прокудин рассказал во время брифинга, передает ТСН.ua.

Глава ОВА рассказал, что работники военной администрации, полиции и ГСЧС работают в Херсонской области с пяти утра. К ним присоединились волонтеры, которые помогают с эвакуацией людей. Утром в Херсоне была проведена комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В каждом населенном пункте был развернут штаб ликвидации последствий и эвакуации населения, отметил Прокудин.

Где ситуация критическая

“По состоянию на сейчас мы видим лишь один критический момент. Это микрорайон Остров города Херсона, где в настоящее время эвакуировано более 800 человек. Также есть один населенный пункт в Тягинской громаде, это село Тягинка, где должны были эвакуировать 20 человек. Но они внутренне перемещенные лица, не хотят сейчас уезжать. Только 6 человек согласились на эвакуацию. 20 домов там подтоплено. И село Бургунка, одна улица, там тоже люди ВПЛ”, – рассказал председатель Херсонской ОВА.

По его словам, сейчас все службы работают над тем, чтобы избежать мародерства в регионе. Для этого на улицы вышли патрульные полицейские, волонтеры и сотрудники ГСЧС.

Вода поднялась на два метра.

"Сейчас мы видим повышение уровня воды в городе Херсоне, около двух метров. Ориентировочно, этот предел может повыситься еще на метр. То есть плюс три метра – максимальное, что может произойти при такой утечке воды”, – сообщил Прокудин.

Он отметил, что эксперты прогнозируют "критический момент" поднятия уровня воды через 24 часа. По словам главы ОВА, после этого вода уйдет в лиман и море, ситуация будет улучшаться.

Дамба может разрушиться

“Есть угроза большего подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена дамба и около часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра повышения уровня воды (в общей сложности плюс пять метров — ред.) и это уже критическая ситуация. На данный момент такой ситуации нет. Это самый плохой вариант, который может быть”, – объяснил Прокудин.

Пострадавших от катастрофы среди гражданского населения нет, рассказал глава ОВА. Впрочем, осложнения прибавляют постоянные российские обстрелы. Оккупанты 6 июня ударили по микрорайону Остров в Херсоне и по селу Тягинка, отметил Прокудин. В городе был ранен один полицейский, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 6 июня российская армия подорвала Каховскую ГЭС, она полностью оказалась под водой. В области началась эвакуация населения и фиксируются затопления, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствия.

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