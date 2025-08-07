Вода на популярном украинском курорте резко изменила цвет: почему это произошло (фото, видео(

Куяльницкий лиман / © ТСН

Куяльницкий лиман в Одесской области приобрел нежный розово-сиреневый цвет. Известная туристическая локация в настоящее время привлекает еще больше туристов-любителей красивых пейзажей и экзотики.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Цвет куяльника меняется на глазах в зависимости от направления ветра и волн на воде. Краски еще чище того, что дно лимана покрыто слоем белой соли.

Поклонники лечебной воды лимана красотой любуются. А вот купаться, жалуются, неловко. Куяльник в этом году обмелел настолько, что окунуться в воду всем телом даже, лежа почти невозможно.

Деревянные мостики, которые ранее были погружены в водоем, теперь сухие. От них к воде еще идти и уходить. Светлана каждое лето приезжает в Куяльник из Одессы. Уверена, что именно лечебная вода помогает поддерживать здоровье вот уже более сорока лет. Но таким, говорит женщина, лиман впервые видит. Так что сейчас сюда едут не купаться, а полежать и сделать живописные селфи.

К резкому падению уровня воды привела засуха в регионе. Куяльник обмелел, а его соленость повысилась. Но как только пойдут дожди, все исправится, говорят специалисты.

«Сейчас там концентрация более 400 промилле на литр в бассейне реки Большой Куяльник и самого лимана давно дождей не было. Это такое интересное природное явление и сейчас можно увидеть, как оно иногда бывает», — говорит историк Сергей Гуцалюк.

И даже в необычном цвете воды в этом году виновата тоже соль. Микроорганизмы, обитающие в лимане, становятся розовыми при ее высокой концентрации. Продлится это явление недолго — до первого большого дождя. Поэтому желающим увидеть розовую красоту собственными глазами — надо поторопиться.

