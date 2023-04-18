Вода прибывает внезапно и ночью: жители поселка на Днепропетровщине не могут добраться в свои дворы из-за наводнения

В селе есть даже план эвакуации, но люди к ней еще не готовы.
На лодках вместо автомобилей - поселок Куриловка на Днепропетровщине уже несколько дней подряд затапливает из-за весеннего паводка и сброса воды по каскаду водохранилищ Днепра. Местами вода поднялась более чем на полтора метра и продолжает прибывать. Подобное в нескольких районах Днепропетровщины, однако Куриловцы досталось больше всего, говорится в ТСН.
Вместо припаркованных автомобилей здесь лодки, привязанные к заборам. Только на них теперь можно преодолеть улицы в дачных кооперативах Куриловки. Такой большой воды здесь не помнят последние 30 лет. Власти объясняют стихию значительным повышением уровня воды в Днепре из-за обильных дождей зимой и весной. Больше всего страдают те, кто строился в руслах рек.
Больше воды прибывает ночью, говорят местные. Каждый день плюс четыре участка затоплены. Пока уже 50 домов у нас затоплены”, — говорит глава садового общества Людмила Ганская.
Утром же, когда вода немного сходит, люди возвращаются за имуществом. Александр даже зайти во двор не может. Жалуется, только закончили ремонт, а теперь все испорчено, но больше всего переживает за растения. “Очень много деревьев хороших, я посадил кусты голубики, персик, сливу, начало распускаться. Душа болит, конечно”, — говорит мужчина.
В селе есть даже план эвакуации, но люди к ней еще не готовы. "Согласно плану эвакуации, наша Куриловка эвакуируются в поселок Чаплинка, для этого все есть, есть автобусы, есть работники гражданской защиты, но люди отказались", — говорит староста поселка.
В ГСЧП предупреждают, вода еще может прибывать, поэтому жителей Куриловки обкладывают подворья, куда еще не досталась река, мешками с песком и внимательно следят за уровнем воды на затопленных улицах.
Читайте также:
В Судане стороны конфликта согласились на гуманитарное перемирие, чтобы собрать тела убитых и сделать запасы
Подтвержден каннибализм и обломки в черепе: испытания войной проходят и украинские животные
На протезе встал на защиту Харькова, а теперь бежит 42-километровый марафон: история бойца Романа Кашпура