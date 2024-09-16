Вода сносит дома, мосты и авто: в Европе свирепствует "стихия десятилетия", есть погибшие (фото, видео)

В Европе свирепствует непогода.
Стихия десятилетия – так уж окрестили непогоду во многих странах. А принес ее шторм "Борис", из-за которого вышла из берегов главная артерия Европы – река Дунай. От катаклизма пострадали Польша, Румыния, Чехия, Словакия и Австрия, и уже есть первые погибшие.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Непогода в Чехии
Катаклизм, которого в центральной и восточной Европе не видели с момента подрыва Каховской дамбы. Разрушительное наводнение сносит буквально все на своем пути. Проливные дожди с ветрами принес с собой циклон по имени "Борис".
В чешском городе Есеник спасатели с помощью вертолета забирают застрявших на крышах домов людей.
За три дня в горах на западе страны выпало трехмесячное количество осадков. Нынешний катаклизм - говорят в министерстве окружающей среды Чехии случается раз в 50 лет. Власти уже объявили эвакуацию для более 51 тысячи домохозяйств в северных районах страны, там сейчас массовые отключения электроэнергии. Потоки воды настолько сильны, что не дают шанса ни авто, ни домам ни переправам. Вместо дорог в городах сплошные реки, дома - разбиты и непригодны для жизни.
"Мы видим ужасные разрушения. Здесь был магазин на углу, но его уже нет... Вчера они пытались вывести воду из подвала три часа. Мой подвал и гараж затоплены. В гараже все полностью испорчено. Я еще не заглядывал в подвал. И лучше бы не проверял", - говорит житель Женшика Ян Прихода.
"Утром мы проснулись и решили поднять автомобиль на более высокий уровень. Пока я дошел до машины и надел ботинки, в течение 10 минут вода была повсюду. Так что мы подняли машину с помощью трактора. А потом нам пришлось прыгать из окон здания и идти к соседям", - говорит Ян Шопф.
По меньшей мере 4 чешских граждан считаются пропавшими - трое из них были в машине, когда их понесла река в Северной Моравии. Неподалеку Праги спасателям пришлось спасать мужчину, который решил поплавать в затопленной зоне. Течение отнесло его аж за 2 километра - поймали аж в камышах.
Непогода в Австрии
Австрийский регион Лангелойс тоже сейчас покрыла высокая вода. Мосты, спортивные площадки и дороги затоплены и разрушены. Спасатели разлагают мешки с песком, чтобы сдержать еще большее нашествие.
Власти просят людей оставаться дома, а австрийский канцлер поручил отправить в регион 2400 военных.
"Холодильник упал на меня, и я больше не мог выбраться. Поэтому я кричал всю ночь, пока не пришли какие-то люди и не спасли меня оттуда", – говорит местный житель.
Непогода в Румынии
В румынском регионе Галац местные жители передвигаются по колено в воде и достают из грязи свои пожитки.
Госпожа Виктория Сальчану, что живет в коммуне Слобозия-Конаки, ведет журналистов к своему затопленному дому. Вода рядом с кроватями в доме, перевернутая техника, а на улице - утонула птица.
"Это катастрофа, больше ничего не скажешь. Вода пришла сзади дома, она пришла и с другой стороны. Она уничтожила все, у меня ничего не осталось. Кровати заполнены болотом, подушки тоже, мне негде спать", - говорит женщина.
В результате катаклизма на юго-востоке Румынии погибли 5 человек, тысячи домов разрушены - рядом местные власти распорядились развернуть палаточный городок.
Непогода в Польше
В Польше по состоянию на данный момент погиб один человек. В поселке Дзержиславице семью с 4 детьми и собакой чудом вытащили из машины.
Мэр города Глухолазы на юго-западе Польши заявил, что река вышла из берегов и затапливает город. Он призвал жителей эвакуироваться на территории, расположенные выше. В городе Строны-Шленски разрушен мост и волна несется дальше. В регион, охваченный смертоносным наводнением немедленно прибыл и премьер Польши Дональд Туск.
"Ситуация действительно остается очень драматичной во многих районах. Самая критическая ситуация в долине Клодзько, в повете Клодзько, в частности, в Строне Слеске и Ладеке. Мы имеем первую подтвержденную смерть от утопления здесь. эвакуированы 1600 человек", - говорит Туск.
Украина предложила свою помощь
Свою помощь соседям предложила и Украина. Киев готов отправить около сотни спасателей и оборудования на помощь европейским государствам. В своих соцсетях польский премьер написал, что был умилен таким предложением с украинской стороны.
Стихия по прогнозам синоптиков нашей стране не угрожает. Однако повлияла на движение поездов, курсировавших в Польшу, Чехию и Австрию. Укрзализныця предупреждает о задержках, а некоторым советует планировать пересадки и ночлег по дороге.
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