Вода утекает тысячами кубометров: действия россиян на Каховской ГЭС ведут к техногенной и экологической катастрофам

До полумиллиона человек на Днепропетровщине могут остаться без водоснабжения из-за быстрого обмеления Каховского водохранилища. С ноября уровень воды там снизился почти на три метра. Россияне, когда бежали из Херсона, повредили дамбу Каховской ГЭС, и с тех пор вода просто утекает тысячами кубометров, говорится в ТСН.

Сейчас берег Каховского водохранилища высушен, вода отошла уже на 150 метров, и это далеко не конец, говорят специалисты. “До обмеления уровень воды был на 2-3 метра выше. Здесь были очень хорошие места, здесь был пляжик хорошенький, слева рыбколхоз прежний, жизнь была”, — убеждают местные.

Там, где когда-то плавал и ловил рыбу, теперь ходит пешком. Сергей Лалов, заместитель местного председателя, говорит выросший на этом берегу, с грустью созерцает, как любимые места исчезают и боится заглядывать в будущее. "Ситуация с уровнем воды и нашими водозаборами почти критична, если вода упадет еще ориентировочно метр-полтора, то в наших селах питьевой воды, пожалуй, не будет", — говорит он.

Бедствие с водой началось в середине ноября, когда россияне, бежавшие из Херсона, повредили дамбу Каховской ГЭС. “Дамбу они взорвали, дорожное полотно, повредили три запорных шандора и с того момента происходит неконтролируемый слив воды. Пока уровень воды упал около 2-2,5 метров в зависимости от рельефа и слив воды продолжается”, — объясняет глава РВА Никопольского района Евгений Евтушенко.

Оценить насколько сильны повреждения, и тем более починить их, нет возможности, говорит голова, ведь россияне постоянно обстреливают дамбу. Большая часть Никопольского района, а это почти 300 тысяч человек, могут остаться без воды. “Сейчас у нас есть проблема в двух общинах с забором воды. Тревога по отношению к городу Марганец, тревога по поводу города Покров, это большие территории, которые уже на критической границе”, — добавляет Евтушенко.

Таким мелким Каховского моря Раиса Ивановна не помнит. Она обитает на самом его берегу, ее двор постоянно под вражеским огнем. Дом избит, с единственным уцелевшим окном, но теперь кроме обстрелов женщина переживает, где брать питьевую воду, если она исчезнет. Колодцев, по крайней мере, в Червоногоригровке нет, а местные источники тоже под обстрелами.

Переживают за воду и в Никополе, что уже семь месяцев под ежедневными обстрелами. Две с половиной тысячи домов там повреждены, сети регулярно перебивают. Но, говорят в горсовете, пока вода в городе есть, ею готовы даже делиться. “У нас есть два водозабора, работаем сейчас на ближнем, в нем у нас еще около 2,5 метров есть глубины, если будет падение в дальнейшем воды, то мы перейдем на второй ввод, который дела находится по водохранилищу, тем у нас около 7 метров еще есть глубины”, — убеждает городской голова Никополя Александр Саюк.

Чтобы спасти ситуацию, уровень воды в Каховском водохранилище пытается поддерживать за счет других. Кроме того, в Никопольском районе закупили мощные насосы для закачки питьевой воды, но без ремонта поврежденной дамбы, утечку воды не остановить.

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