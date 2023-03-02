Вода уже вышла из берегов: что может затопить в Киеве наводнение

На столичной Русановке киевляне могут наблюдать прохождение тало-дождевого наводнения на Днепре. Здесь вода вышла из берегов и частично затопила прибрежную территорию. На одном из фото можно увидеть тротуар с мусорной урной, которую частично залила вода, а рядом плавает дикая уточка.

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Эксперты говорят, что от наводнения в Киеве могут страдать прибрежные территории. К примеру, на Русановских садах водой заливает погреба местных дачников, а на Русановской набережной местами водой залило тротуары.

В Украинском гидрометцентре успокаивают, что киевлянам не стоит пить валерьянку, специалисты держат под контролем ситуацию.

"Сейчас происходит пропуск Киевской ГЭС тало-дождевого наводнения, которое началось с конца января и продолжается до сих пор. Максимальные уровни наводнения в верховье Днепра прошли в конце февраля. Поэтому сейчас происходит пропуск воды дальше по каскаду днепровских ГЭС. То, что в Киеве вода вышла на пониженный берег Днепра в районе Русановки – это нормальный, естественный процесс, потому что это пойменные территории", – рассказал сайту ТСН.ua Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Он добавляет, что опасных явлений из-за наводнения в Киеве не ожидается. А обо всех опасных ситуациях специалисты информируют на своем сайте. Например, 2-6 марта на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) и Десны Макошине-Моровск будет продолжаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

"В период половодья в Киеве возможен выход воды на пойму. Например, у нас в Гидропарке размещен гидрологический пост "Киев" и сейчас там фиксируется выход воды на пойму. Сегодня утром там было зафиксировано превышение на 14 сантиметров. Но это абсолютно нормальное явление во время наводнения. Пойменные и прибрежные территории при прохождении высокой воды – всегда затапливаются. Даже когда уже начнется весенний паводок в конце марта и апреле, то поймы в районе Киева могут затапливаться. Потому что это естественный процесс", — объясняет Илья Перевозчиков.

В Гидрометцентре добавляют, что киевляне отвыкли от высокого половодья на Днепре. Водополье – фаза гидрологического режима, характеризующаяся высокими уровнями воды, однако на Днепре в последние годы оно проходило преимущественно в пределах русла, даже без затопления поймы.

"В этом году на Днепре мы наблюдаем высокую воду в феврале! Такое явление отвечает весеннему половодью, но по генезису является тало-дождливым наводнением. Киев помнит высокие половодья, когда затапливало и Подол, и Труханов остров. Но сейчас ситуация полностью под контролем. Поэтому киевлянам не стоит волноваться", — успокаивает Илья Перевозчиков.

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