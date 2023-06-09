Вода в Каховском водохранилище упала к "мертвой точке": что будет с реакторами ЗАЭС

Сейчас, когда энергоблоки не работают, воды для ЗАЭС хватит с собственных ресурсов.

В результате подрыва на Каховской ГЭС уровень воды упал в водохранилище упал, после чего больше нельзя делать водозабор для Запорожской АЭС.

Что делать, если уровень воды в охлаждаемом резервуаре будет падать, есть ли угроза ЗАЭС, рассказал директор "Энергоатома" Петр Котин в эфире общенационального телемарафона.

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Котин заверил, что на ЗАЭС предусмотрена ситуация, по какой-либо причине может снижаться уровень в Каховском водохранилище, даже до полного его обезвоживания. В этом случае на Запорожской АЭС есть пруд-охладитель. В настоящее время на станции энергоблоки не работают. Поэтому этот режим, когда блоки не работают, может длиться годами без каких-либо последствий.

"Но потенциальная угроза есть. Во-первых, мы не можем включить блоки. Когда мы получим контроль над станцией, мы не сможем в таких условиях включить блоки. Нужно будет найти источник подпитки. Потому что при работающем энергоблоке будет испарение из этого пруда и тогда в течение одного месяца нужно будет обновлять уровень воды, а для этого нужен источник воды.

Сейчас, если будет потеря воды именно в этом пруду, тогда это будет опасная ситуация. Есть меры, что делать в этом случае. Одна из них – подключение мобильных насосных установок, имеющихся в достаточном количестве на ЗАЭС. Но опять же нужно найти источник воды. Могут использоваться и скважины для воды", – говорит директор "Энергоатома".