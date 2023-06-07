Вода в Крыму пожелтела и воняет, а в Херсонской области погибает флора и фауна: последствия подрыва дамбы за первые сутки

Вода сметает все на своем пути, а при этом смешивается со сточными водами и загрязняется химическими веществами.

В результате подрыва Каховской ГЭС будет затоплено от трех до семи десятков населенных пунктов и людей ждут многочисленные проблемы с подвозом питьевой воды. Под стремительной стихией уже погибли десятки животных, говорится в ТСН.

Самая крупная техногенная катастрофа в Европе. Российское преступление, которое экологи сравнивают со взрывом атомной бомбы или аварией на АЭС.

ЗАТОПЛЕНИЕ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ

В зоне затопления более 70 населенных пунктов, включая Херсон. Вода все еще прибывает, больше всего на оккупированный левый берег Днепра. Туда, где из-за отсутствия связи, даже невозможно оценить масштаб разрушений. Ниже по течению Днепра люди снимают затопленные улицы, как плавают деревья, беседки и даже дома.

Каховская дамба затоплена, а возле нее в воде детонируют мины оккупантов. Что будет дальше – смоделировать стихию без точных данных невозможно. Худший из сценариев – когда волна начнет растекаться по рекам Ингулец и Буг.

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ИЗМЕНЕНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

"Нижнее Днепр — это уникальная экосистема, это национальный парк, это днепровские острова, это то, что формировалось много лет", — объясняет геолог Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк.

Местность мгновенно оказывается под водой вместе с сотнями животных. Люди на руках выносят и диких, и домашних животных. На берегу Херсона от воды спасаются бобры, а на площади оккупированной Новой Каховки возле администрации плавают лебеди. Возможно, это спасшиеся из полностью затопленного зоопарка в Новой Каховке. Кроме них — еще утки — единственные, кто выжил и смогли спастись. Судьба тысячи краснокнижных птиц и зверей – неизвестна. Как и оставшихся в оккупации великого заповедника Аскания Нова. “Разрушение каховской дамбы можно приравнять к использованию ядерного оружия. Речь идет о гибели тысяч животных на этой территории”, — говорят зоозащитники.

А еще гибель уникальной херсонской фауны. Часть растений затоплена, часть скорее всего отравлена. “У нас на станции в трансформаторах и турбинах было масло, 450 тонн. На сегодняшний день то, что мы понимаем, что мы видим, что 150 тонн попало в воду. Оно все будет идти и будет жаль птицам и рыбе, и все это будет идти ниже в Херсон и за Херсон”, — говорят на станции.

Вода сметает все на своем пути, а при этом смешивается со сточными водами и загрязняется химическими веществами. “Все, что у вас дома было – химия, краски – все будет в Днепре. Выгребные ямы, скотомогильники, кладбища. Последствия фантастически негативные”, — заключают чрезвычайники.

ПОДАЧА ВОДЫ В ОКУПИМЫЙ КРЫМ

На видео из оккупированного Крыма вода пожелтела и воняла — на это жалуются в Керчи, Евпатории и Джанкое. На полуострове начались проблемы с водоснабжением, в Керчи уже появился график подвоза воды. Насколько ее хватит без водохранилища – пока неизвестно.

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ПОВРЕЖДЕННАЯ СИСТЕМА РОШЕНИЯ

Каховская плотина – держала на себе наибольший объем воды из всех водохранилищ на Днепре. Водой она снабжала самые засушливые районы юга Украины. Делала это по двум каналам: Каховскому и Северо-Крымскому, а также оросительным системам в Запорожской и Днепропетровской областях. Водохранилище уничтожено, а значит – системы орошения – сухие и пустые. Под угрозой прежде всего урожай, а еще работа крупных промышленных предприятий металлургической отрасли.

"Подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке”, – пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Подрыв дамбы уже спровоцировал проблемы с водоснабжением даже там, где не затопило. Восстановлению дамба, по информации Укргидроэнерго, не подлежит. Чтобы практически построить ее заново — могут уйти от одного до 3 лет, и это при условии стремительного освобождения территорий от оккупантов. Пока же, отсутствие воды только цепь нелестных прогнозов. Преодолевать которые, отчитывается Президент Украины, готова, и пока, прежде всего, Силами обороны, которые делают все возможное, чтобы быстрее освободить украинские территории.

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