Водит Трампа за нос: почему эксперт Жданов считает, что переговоров не будет, и что 8 августа может сделать Путин

Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН

В пятницу, 8 августа, истекает крайний срок, который президент США Дональд Трамп дал России, чтобы согласилась на прекращение огня и завершение войны против Украины. Как сообщает CNN, Трамп настаивает на скорейшей подготовке переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Встречи могут состояться уже в ближайшие две недели.

Когда могут состояться переговоры, чего ждать от них Украине и когда Путин готовит массированный удар по Киеву, читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры Украины и России: когда могут состояться

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде как можно скорее организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, Трамп дал указания советникам по возвращении своего спецпредставителя Стива Виткоффа из Москвы, где тот провел переговоры с представителями Кремля.

Также, по данным источников, Трамп сообщил ряду европейских лидеров о намерении провести отдельную встречу с Путиным, а впоследствии — трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

«Помощники Трампа немедленно начали планировать эти встречи. Хотя президентская поездка и важная встреча с двумя мировыми лидерами обычно требуют времени для планирования, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — пишет CNN.

Точное место переговоров пока не определено, но рассматривается несколько вариантов. Встреча может состояться на следующей неделе или в течение двух недель.

Чего ждать Украине от переговоров

По мнению военного эксперта Олега Жданова, трехсторонних переговоров ждать не стоит:

«Я думаю, что переговоров никаких не будет. Каждая сторона достигла своего. Путин снова вводит за нос Трампа, пообещав ему встречу, и Трамп якобы готовится к этой встрече. А тут выходит Песков и говорит, что до конца лета точно нет, а дальше „посмотрим“. И Россия требует, чтобы встреча состоялась только после того, как эксперты полностью согласуют документ, который нужно будет подписать на этой встрече. Так что Трамп снова „с ушами“, обвели его».

Он обращает внимание: сам Трамп на вопрос журналистов, не «водит ли его за нос» Путин, сказал, что он сможет ответить на этот вопрос через несколько недель.

«Я очень удивлен, что он снова не сказал 2-3 недели. Но все идет к тому, что каждая из сторон уже взяла определенную паузу в этих переговорах. Виткофф провалил переговоры — не было ни брифинга, ни выхода в прессу. Даже Путин не стал выходить в прессу и что-то там докладывать. Я, в принципе, и не ожидал, понимал, что где-то так и будет оно — каждый останется при своих интересах», — говорит Олег Жданов.

8 августа истекает дедлайн: Путин может ударить по Украине

Относительно дальнейшего развития событий есть два вопроса, опасных для Украины, отметил военный эксперт. Во-первых, Россия за последнее время накопила большое количество «Шахедов».

«И с точки зрения военной, я бы 8 августа дал массированный удар по Украине. Так оно смотрится. Он просто напрашивается на этот удар 8 августа. Не хочу, чтобы это свершилось, но военное мнение именно такие варианты подсказывает. Чтобы показать свои намерения и уверенность в своих действиях, настойчивость в своих действиях. Так что в любом случае, в ближайшее время, я думаю, нам следует ожидать готовиться к массированному ракетно-шахедному удару», — считает Олег Жданов.

Россия может пойти на воздушное перемирие: в чем опасность для Украины

Во-вторых, по мнению Олега Жданова, Путин может пойти на воздушное перемирие. Это опасно для Украины, объясняет военный эксперт:

«Я не знаю, почему Офис президента полгода назад был инициатором такого вида перемирия… Трамп за это цепляется. Ему все равно, где, в каком смысле, но главное, чтобы было слово „перемирие“. Чтобы он мог дальше выйти и сказать, даже тому же своему электорату, что смотрите, перемирие уже есть, действует, я добился. Но для нас это будет смертный приговор. Если мы заключим воздушное перемирие, они через полгода стоят нашу армию в ноль».

Это единственное пространство, где мы пытаемся удерживать паритет с российской армией, говорит Олег Жданов.

«Тем более, я не уверен, что Путин КАБ, например, отнесет к средствам воздушного нападения. Если Трамп скажет, да, давайте это перемирие, то нас просто лишат возможности разносить логистику РФ, их тылы. И нам станет очень тяжело по всей линии фронта», — объясняет военный эксперт.

Трамп ставит очередной дедлайн, а война продолжается: что дальше

По мнению Олега Жданова, Трамп поставил дедлайн Путину, а война в Украине продолжается — и так будет идти по кругу.

«Трамп не может Путину сказать даже какого-нибудь крепкого словечка. Мое впечатление, что есть некая зависимость Трампа. Не прямо от Путина, а его биографии, его связей с Советским Союзом, КГБ и другими организациями. По-другому это объяснить просто невозможно, что он так боится немного обидеть Путина. Путин как сотрудник такой силовой структуры этим, скорее всего, пользуется. Поэтому Трамп так делает», — говорит военный эксперт.

По его мнению, Трамп выбрал дату 8 августа и сейчас настаивает на встрече не просто так:

«Дело в том, что 12 августа Китай должен согласовать договоренности, достигнутые на переговорах США-Китай в Осло буквально неделю назад. Там Бессент был — министр финансов США. Так вот, чтобы не вводить санкции против Китая, Трамп настаивал на том, чтобы мы договорились о прекращении огня. А сейчас ему нужно вводить санкции против Китая, против Индии и Турции. Там Турция еще на третьем месте по закупке российской нефти. Ну он против Индии вроде бы ввел санкции, хотя если мы смотрим на баланс торговли между Индией и США, то он мизерный. Просто мизерный. Так что Индия вряд ли будет как-нибудь реагировать на эти санкции».

В то же время Трамп сам сказал, что он ввел бы санкции, но Путин уже научился их обходить.

«Сам Трамп не уверен, что они будут иметь какой-то экономический эффект. То есть он постоянно расписывается в собственной беспомощности заранее. Поэтому этот процесс будет нескончаемым. Он снова будет ждать, когда Путин на что-то согласится», — считает Олег Жданов.

Когда закончится война в Украине: что для этого нужно

Для окончания войны в Украине не должно произойти никакого чуда, говорит военный эксперт. По его мнению, для этого нам следует переосмыслить ситуацию и начать заниматься Силами обороны.

«Причем наша задача — это создание общественного мнения положительного по отношению к мобилизации и поощрению наших людей к мобилизации, плюс закупка оружия. А не как сегодня Офис президента вдруг решил на четвертом году войны заказать вместо „пикселя“ мультикам. Это минимум миллион комплектов нужно заказать. У нас много денег? Это принципиально изменит ситуацию на фронте, если мы переоденем наших военных с „пикселя“ на мультикам? Каждый раз мы сворачиваем не туда на перекрестке. Если мы будем закупать вооружение — да, нам дают деньги, надо этим пользоваться», — говорит Олег Жданов.

Надо закупать вооружение и мотивировать наше общество подписывать контракт в ВСУ, считает военный эксперт, и только таким образом мы можем завершить войну.

«Разгромом российской армии, истощением ее. Дальнобойными ударами и разгромом на поле боя», — говорит Олег Жданов.

