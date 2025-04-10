Водитель автобуса-гармошки с пассажирами заблудился во дворах Киева: как его наказали

Водитель автобуса заблудился во дворах Киева

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В Киеве – очередной скандал с городским транспортом. На Виноградаре был замечен пассажирский автобус «гармошку» №36, который с пассажирами в салоне заехал на придомовую территорию и осуществлял опасное движение по зеленой зоне между домами.

Уничтоженые газоны из-за перекрытия проспекта

Территория зеленой зоны между жилыми домами на Виноградаре изрядно вымятые колесами от автомобилей, заметно, что здесь устроили стоянку не один и не два владельца транспортных средств.

Местные жители шокированы происходящим. В этом дворе начали оставлять автомобили, после того как городские власти распорядились с начала апреля на год закрыть движение транспортных средств и пешеходов на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь.

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Заблудился во дворах

Жители говорят, что пытаются оградить зеленые зоны от автотранспорта — сооружают препятствия, но водители все равно заезжают сюда по тротуарам.

А вчера утром на территорию между домами въехал огромный автобус-гармошка КП «Киевпасстранс».

Кстати, водитель автобуса, который с пассажирами в салоне газовал по газону и прыгал по бордюрам, свои действия объяснил тем, что якобы заблудился.

Пропустил нужный поворот

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали о произошедшем. Там подтверждают, что из-за перекрытия проспекта Европейского Союза на обновленном маршруте троллейбуса №36 курсируют большие коммунальные автобусы-гармошки.

«Водитель автобуса впервые выехал на обновленный маршрут. Во время движения он повернул не на нужном повороте, а после этого уже было поздно что-то менять, потому что из-за габаритов автобус повернуть назад уже не мог. Поэтому водитель остался перед выбором: высаживать пассажиров и вызвать спецтехнику или попытаться выехать из этого двора», – рассказали ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Водитель и его руководитель получили выговоры

Водитель пытался уехать со двора и это ему удалось. Но попытка выезда попала на видео местных жителей.

«Мы извиняемся перед пассажирами автобуса и жителями двора за созданные неудобства. Наш водитель и начальник автобусной колонны, наказаны письменными выговорами. Кроме того, с водителями предприятия проведен инструктаж по недопущению подобных ситуаций», — говорят транспортники.

Патрульных попросили следить за автотранспортом

В Департаменте добавляют, что во время выяснения обстоятельств этого происшествия во дворе была обнаружена парковка легкового автотранспорта на зеленой зоне, где гуляют дети и отдыхают жители.

«Мы обратились в патрульную полицию Киева с просьбой усилить контроль за автомобилистами или же не допускать заезд легкового транспорта на зеленую зону, на период действия временных транспортных ограничений на Виноградаре», — рассказали в департаменте.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как в Киеве таксисты зарабатывают на военных в комендантский час.

Дата публикации 13:31, 07.04.25 Количество просмотров 25 На Виноградаре строят метро: как изменились маршруты общественного транспорта