Водитель "Газели", сбивший маму с ребенком на трассе в Кривом Роге, объяснил причину побега с места ДТП

Водитель "Газели", сбивший маму с ребенком на трассе в Кривом Роге, объяснил причину побега с места ДТП

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Врачи борются за жизнь 5-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Кривом Роге.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

У него черпно-мозговая травма и перелом ноги, но прогнозы медиков обнадеживающие.

Мама с ребенком в темноте перебегали широкое шоссе: там 4 полосы быстрого движения, их сбил бус. От удара пешеходов отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика. 33-летняя женщина погибла на месте, а ее сына в тяжелом состоянии забрала скорая.

Водитель «Газели», первый сбивший людей, с места аварии скрылся, и вскоре его задержали. Как мужчина объяснил полиции, пешеходов он не видел, а потом испугался.

Медики борются за жизнь 5-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Кривом Роге

«В рамках расследования мужчина сдал анализ на содержание наркотических веществ в крови. Мы ждем выводов медиков. За аварию мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы», — заявил представитель полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

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