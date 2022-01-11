Водитель грузовика закрылся в салоне: под Одессой фура на скорости протаранила легковой автомобиль, есть погибший

Водитель грузовика закрылся в салоне: под Одессой фура на скорости протаранила легковой автомобиль, есть погибший

Водитель фуры, вероятно, был нетрезвым.

Во вторник, 11 января, в 16:30 под Одессой водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. На месте ДТП погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, в ДТП получили механические повреждения также еще два автомобиля, которые ехали рядом с грузовиком. Водитель фуры, вероятно, был нетрезв.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика уже задержан.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, грузовик также врезался в столб. Водитель фуры сразу после аварии закрылся в кабине. Впоследствии он объяснил, что боялся самосуда.

Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП в Одессе

В Сети также распространили видео момента смертельного ДТП.

Напомним:

В Одессе днем 11 января произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и легковушка.

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