Водитель грузовика закрылся в салоне: под Одессой фура на скорости протаранила легковой автомобиль, есть погибший

Водитель фуры, вероятно, был нетрезвым.
Во вторник, 11 января, в 16:30 под Одессой водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. На месте ДТП погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, в ДТП получили механические повреждения также еще два автомобиля, которые ехали рядом с грузовиком. Водитель фуры, вероятно, был нетрезв.
Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика уже задержан.
Как говорится в сюжете ТСН.19:30, грузовик также врезался в столб. Водитель фуры сразу после аварии закрылся в кабине. Впоследствии он объяснил, что боялся самосуда.
В Сети также распространили видео момента смертельного ДТП.
Напомним:
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В Одессе днем 11 января произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и легковушка.
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