Водитель, который врезался в толпу в Днепре, уже судим за наркотики и ограбления

Водитель, который врезался в толпу в Днепре, уже судим за наркотики и ограбления

Мужчине избрана мера пресечения

Содержание под стражей без права внесения залога. Такая меру пресечения суд избрал для водителя, который пьяным совершил аварию со многими пострадавшими в Днепре.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Местные соцсети писали, что мужчина — работник суда, но в областной прокуратуре утверждают: 33-летний задержанный имел и имеет проблемы с законом. Сначала его судили за торговлю наркотиками и ограбления. Он имел условный срок. А пока суд рассматривает еще два дела против задержанного: по статьям "мошенничество" и "незаконное обращение с оружием".

«Водитель не является помощником судьи. Транспортное средство ему не принадлежит, транспортное средство принадлежит лицу, которое было пассажиром», — отметил начальник отдела областной прокуратуры Андрей Дяченко.

В воскресенье вечером "Мерседес" столкнулся с другой машиной — там пострадали женщина и двое ее малолетних сыновей. Затем сбил пешехода на зебре и влетел в дерево. Мужчина, которого сбили на переходе, в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель авто был пьян, уцелел и пытался скрыться, но был задержан.

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