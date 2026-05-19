Водитель маршрутки из Одессы Юрий "взорвал" ТикТок: он рассказал, как стал звездой соцсетей (видео)

Юрий Чемерис / © ТСН

Реклама

В соцсетях крайне живо обсуждают водителя маршрутки из Одессы, который развлекает пассажиров пением. Ранее о нем знали только те, кто ездит по 220-му маршруту. Однако кто-то из пассажиров снял его дорожный концерт и выложил видео в сеть.

Теперь на рейс к талантливому водителю садятся специально, чтобы насладиться выступлением. Проехался с ним и корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

ТикТок-популярность и "оригинал отдыхает"

Все началось с коротких видео в ТикТоке под названием "Одесский вайб в маршрутке". На кадрах водитель искренне и эмоционально подпевает трекам, звучащим из радиоприемника. Эти ролики мгновенно сделали его популярным едва ли не на всю Украину.

Реклама

Господин Юрий рассказывает, что поет просто от души, когда слышит знакомую мелодию.

Юрий Чемерис, поющий водитель: "Еду, слышу Макс Барских поет - и я вместе с ним пою, подпеваю. А люди говорят: да у тебя лучше получается, чем в оригинале!".

Мужчина признается, что музыка пленила его еще в детстве и с тех пор сопровождает по жизни.

Юрий Чемерис: "С восьми лет был патефон у родителей. И я когда научился его накручивать да и пластинки ставит, и уже с тех пор да и пел. Это дед мой по маминой линии, он любил очень музыку. И видать, как говорят, кровь - не водичка".

Реклама

Юрий Чемерис / © ТСН

Конфеты для пассажиров и снятые наушники

Пассажиры от такого водителя просто в восторге. Корреспонденты ТСН отправились с господином Юрием в рейс и воочию увидели, как люди реагируют на "концерт на колесах". Одесситы улыбаются, здороваются и охотно делятся впечатлениями.

Пассажирка: "Нравится людям? Даже некоторые пытаются ему подпевать. Это очень хорошо. Во-первых - настроение, а настроение это что? Это все!".

Другая пассажирка: "Первый раз, когда он раздавал карамельки, вообще была в шоке. Он каждому человеку говорит что-то приятное - и пожилым, и молодым. Ну с ним очень интересно".

Более того, местная молодежь, которая обычно ездит исключительно в своих гаджетах, во время поездки с господином Юрием специально снимает наушники, чтобы послушать живое пение. Они рассказывают, что знают этого водителя уже года два и всегда радуются, когда попадают именно на его смену.

Реклама

Те пассажиры, которым ехать всего несколько остановок, откровенно грустят, если Юрий Чемерис не успевает спеть из-за того, что по радио не было подходящего трека. Тогда в ход идут шуточные "ультиматумы" и просьбы спеть.

"Пел бы и пел, если бы не на работу"

Заслушавшись, некоторые пассажиры даже забывают выходить на своих остановках или в шутку переспрашивают, не нужно ли доплачивать за такую развлекательную программу. Сам Юрий скромно реагирует на свою популярность в соцсетях и говорит, что делает это не ради славы, а чтобы в такое тяжелое время подарить людям немного тепла.

Юрий Чемерис, водитель: "Вроде я такое ничего особенного и не делаю, а они находят в этом, видите ли, доброту какую-то, пользу, позитив. И вот пишут мне благодарности... Спел там что-то, пошутил, я еще и что-то рассказываю, какую-то прибаутку. Пел, пел, ну и женщина подошла, рассчитывается со мной и говорит: "Боже, чтобы мне не на работу, я бы с вами целый день бы ехала!". А я уже говорю: спасибо, спасибо".

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЯДЕРНЫЕ УЧЕНИЯ В РФ! ОБШУКИ ВЕРХОВНОГО СУДА! Путин едет в Китай | ТСН 14:00 19 мая

Реклама

Новости партнеров