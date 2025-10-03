Водитель Mercedes на Подоле избил велосипедиста: громкий скандал получил неожиданное продолжение

Водитель избил велосипедиста / © Полиция Киева

Водителю «Мерседеса», который избил велосипедиста на столичном Подоле, объявили новое подозрение. Само происшествие произошло в начале этой недели — на замечание, что машина препятствует движению, водитель авто трижды ударил велосипедиста в лицо и оставил его без сознания на дороге.

После задержания и вручения подозрения, водителя отпустили под ночной домашний арест. Прокуратура же обжаловала это решение.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Влада Блощинского.

Что известно об избиении водителя

Видео с камер наблюдения обнародовала полиция Киева — на велодорожке припаркованы авто. К ним подъезжает велосипедист. Во время разговора один из водителей начинает его бить, а затем оттягивает с дороги ближе к обочине. Садится в авто и уезжает. Вот что рассказывает пострадавший о том дне.

«Я хотел, чтобы водитель не нарушил правила и съехал с велодорожки. Потому что он стоял машиной без аварийного света», — говорит пострадавший Антон.

Именно аварийная остановка — это единственная причина, по которой авто может остановиться на велодорожке.

«Это запрещено действующими правилами дорожного движения. Единственный случай — это техническая неисправность транспортного средства, но в данном случае, также согласно ПДД, должна быть включена аварийная сигнализация, выставлен спецзнак аварийный», — говорит первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошецкий.

Пострадавшего велосипедиста водитель авто оставил на дороге без сознания. Полиция все это видела с камер видеонаблюдения. Антона забрали, оказали помощь и он почти ничего не помнит. Нападавшего нашли и задержали. Сейчас по решению суда он под домашним арестом в ночное время суток.

Что известно о подозреваемом

Хилик Александр Витальевич живет на Киевщине, ему 44 года. Владелец автосервиса по разбору «Спринтеров», а еще компаний по строительству и производству одежды.

В реестре судебных дел можно найти апелляцию господина Хилика по возврату имущества. А все из-за уголовного производства — по срыву поставок и хищения средств ВСУ. В июле 2024 года стало известно, что ООО «Глобал Икс Хил Групп», которая сейчас принадлежит Хилику, подозревали в присвоении 25 млн гривен, которые выделили на закупку формы для ТРО.

ТСН решила найти Александра и расспросить его версию — и об избиении велосипедиста, и о деле о хищении средств на ВСУ.

Бизнес и недвижимость Александра Хилика сосредоточен на Киевщине, в Белоцерковском районе.

За одним забором сразу 2 компании: разборка «Спринтеров» — здесь их действительно много. А также благотворительный фонд под названием «Евроопен». По данным реестров, она была зарегистрирована 8 лет назад. Основной вид деятельности: предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания. Других упоминаний об этом фонде в сети нет. Узнать что-то по указанному адресу регистрации тоже не удается — двери и ворота закрыты.

Один из жилых домов согласно реестра недвижимости тоже принадлежит Александру Хилику. Но к нам выходит мужчина и сообщает, что здесь проживает бывшая жена водителя «Мерседеса», а где сам Александр — он не знает.

2 сентября прокуратура хотела изменить меру пресечения водителю. Однако заседание из-за тревоги перенесли. Хилика там не было, но у здания суда мы заметили женщину — опознали ее по фотографиям из соцсетей, она — жена водителя «Мерседеса».

И именно она была конечным бенефициаром ООО «Глобал Хил Икс Групп», которая фигурирует в уголовном производстве по хищению 25 млн на одежду для ВСУ.

Именно в тот день, когда перенесли заседание — стало известно, что водителя «Мерседеса» задержали и уже по новому подозрению — к уголовному производству о нанесении тяжких телесных повреждений, добавилась еще статья — оставление в опасности.

Уже на следующий день, после того, как Хилика второй раз задержали, возле дома где, по данным ТСН он живет, мы заметили полицию.

Этот самый дом можно найти и разглядеть в соцсетях, на страницах супругов, а также на ютуб каналах, посвященных животным. Ведь семья — Хиликив владельцы питомника собак породы Тибетский мастиф.

Одну из машин Хилика должны эвакуировать для дальнейшего обыска. За открытыми воротами позолоченного забора можно было разглядеть 4 дорогих авто.

