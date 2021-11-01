Водитель не успела проскочить: в Харьковской области поезд протаранил внедорожник

Из-за аварии движение поезда остановилось.
В Харьковской области поезд протаранил внедорожник. Все произошло на регулируемом переезде в селе Максимовка.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 1 ноября.
В полиции говорят, что водитель проигнорировала красный сигнал светофора и звуковую сигнализацию. Как только автомобиль выехал на рельсы — в него врезался поезд.
63-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами. Поезд смог двинуться дальше, когда разбитый автомобиль забрали с путей — с полуторачасовым опозданием.
Ранее стало известно, что на автодороге Н-23 "Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли трое детей.