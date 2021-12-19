Водитель пожарной части в отпуске спас горе-рыбака, который на его глазах провалился под лед

Глубина под хрупким льдом составляла более двух метров.
На местном пруду в Дубне на Ровенщине рыбак провалился под лед, но сам выбраться не мог, потому что лед еще очень ломкий. Это увидел проезжавший мимо водитель пожарной части и прохожие, которые сразу бросились на помощь.
О том, как вытаскивали рыбалку и как не стать жертвой тонкого льда – говорилось в сюжете ТСН.
Водитель здешней спасательной части Семен Опалак рассказал, что пытался добраться до пострадавшего на животе, но лед оказался очень тонким.
На берегу в это время другой прохожий вызвал спасателей и скорую. Через несколько минут к нему подбежал еще один водитель с длинной электропереноской. Ее мужчины и начали забрасывать в прорубь.
Пока рыбака доставали — примчались "скорая" и спасатели, которые удивились, увидев коллегу на месте происшествия.
Шутят, что работа не отпускает его и в отпуске. Медики же, осмотрев потерпевшего, сказали, что ему повезло, потому что никаких повреждений, кроме царапины на бороде, у него не обнаружили.
Сам Владимир, который и провалился под лед — говорит — со дня на день снова пойдет на пруд, потому что там остался его топор для прорубей и удочка.
Выходить на лед, который тоньше 7 сантиметров, опасно — отмечают спасатели. И инструктируют как действовать, если все же ушли под лед,
В таких случаях, по словам чрезвычайников, необходимо пытаться заползать на лед спиной. Если это удастся, перевернуться на живот и ползти в сторону берега.
Если же увидели, что кому-то нужна помощь, то следует вызвать экстренные службы и ни в коем случае самому на лед не бежать.
Если человек находится недалеко от берега, можно снять свой ремень, взять веревку, ветки, фанеру – что угодно, что может увеличить площадь пострадавшему.
За спасение в отпуске спасатели планируют отметить Семена. А еще разыскивают местных, которые помогали ему вытаскивать рыбака, чтобы поблагодарить их за неравнодушие.
Напомним:
Двое полицейских из Ивано-Франковской области спасли маленького ребенка, который упал в озеро. Случилось все в столичном парке, где копы гуляли в свое нерабочее время. Говорят, случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там ребенок и бросились в воду его спасать.
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