Водитель Tesla ездил по Львову после трех лишений прав: юрист сравнил наказания в Украине, ЕС и США

Как штрафуют водителей-нарушителей в Украине, ЕС и США / © ТСН

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На днях водителя Tesla Cybertruck во Львове, ранее трижды лишавшего права вождения автомобиля из-за наркотического опьянения, оштрафовали на 42,5 тыс. грн. Мужчину признали виновным не только в незаконном приобретении и хранении кокаина, но и в умышленном неисполнении судебных решений. В то же время это дело поднимает вопрос, насколько действенны наказания для водителей, систематически игнорирующих запрет садиться за руль.

По просьбе ТСН.ua адвокат Олег Купец разобрал ситуацию со львовским водителем и сравнил украинские и европейские законы.

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За что оштрафовали водителя Tesla Cybertruck во Львове

Согласно материалам дела №466/5552/26, с ноября 2025 года правоохранители неоднократно останавливали водителя Tesla Cybertruck за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. За эти нарушения мужчина получал штрафы и лишался права управления транспортными средствами.

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Остановили Tesla Cybertruck во Львове

В мае 2026 года суд третий раз лишил его водительских прав, на этот раз запретив управлять транспортными средствами в течение пяти лет. Однако мужчина продолжал пользоваться автомобилями, несмотря на судебные решения.

Более того, согласно материалам дела, 20 июня 2026 года он нашел во львовском заведении пакет с кокаином и оставил его себе. Впоследствии, около 03:06, на улице Ерошенко правоохранители обнаружили наркотическое вещество в сумке мужчины, находившегося в Tesla Cybertruck. Он добровольно передал пакет полицейским. Экспертиза установила, что внутри было именно наркотическое вещество.

«Согласно выводу экспертизы обнаруженное и изъятое порошкообразное вещество белого цвета является наркотическим средством, оборот которого ограничен кокаином массой 0,2949 грамм», — говорится в материалах дела.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также сообщил, что уплатил все предыдущие штрафы за нарушение ПДД, но несмотря на лишение водительских прав продолжал управлять автомобилями. Среди обстоятельств, которые просил учесть суд, мужчина назвал перечисление 300 тыс. грн на нужды ВСУ.

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В результате суд признал его виновным по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное неисполнение судебного решения) и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Общий размер штрафа составил 42,5 тыс. грн. Еще около 2,8 тыс. грн он должен заплатить за проведение экспертизы.

Когда за вождение после лишения прав грозит уголовная ответственность

По словам Олега Купца, ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое такое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год. А за повторное нарушение в течение года штраф растет до 34 тыс. грн. Срок лишения права управления в это время составляет три года.

За третье нарушение за год предусмотрен штраф 51 тыс. грн и лишение права управления на десять лет. Для повторных нарушений закон также предусматривает возможность административного ареста, а в зависимости от части статьи возмездное изъятие или конфискацию транспортного средства при определенных законом условиях.

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«Важно, что административная ответственность наступает не только за непосредственное управление автомобилем в состоянии опьянения, но и за отказ от прохождения осмотра в установленном порядке», — отмечает в комментарии ТСН.ua адвокат «Юридическая фирма „Марусяк и партнеры“ Олег Купец.

Однако в случае, когда водитель уже лишен права управления решением суда, вступившим в законную силу, и сознательно продолжает ездить, речь может идти о другом правонарушении.

«Если водитель лишен права управления решением суда, вступившим в законную силу, но он, достоверно зная об этом, сознательно продолжает управлять автомобилем, при наличии всех необходимых признаков состава уголовного правонарушения его действия могут квалифицироваться не только как административное правонарушение, но и как уголовное правонарушение».

Отметим, что речь идет о статье 382 Уголовного кодекса Украины — умышленном неисполнении судебного решения. Санкция ч. 1 настоящей статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тыс. грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

Может водитель избежать реального заключения

В то же время уголовная ответственность не означает, что каждый водитель, проигнорировавший решение суда, обязательно попадет в тюрьму. Наказание зависит от обстоятельств дела, поведения обвиняемого и других факторов, учитываемых судом.

Олег Купец приводит пример дела №347/828/25. 30 июня 2026 г. Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда, по которому обвиняемому за умышленное неисполнение судебного решения назначили один год лишения свободы, но освободили его от отбывания наказания с испытанием на один год.

Среди обстоятельств, которые учел суд, были искренние раскаяния, содействие раскрытию уголовного правонарушения, положительные характеристики и семейные обстоятельства осужденного.

В другом деле суд первой инстанции назначил за аналогичное преступление штраф 8500 грн, хотя впоследствии апелляционная инстанция заменила его лишением свободы с испытанием.

По мнению адвоката, сама возможность уголовного наказания за умышленное неисполнение судебного решения оправдана. Ведь судебный запрет не может быть рекомендацией, которую человек выполняет только тогда, когда считает нужным.

«Особа, сознательно игнорирующая запрет на управление транспортным средством, демонстрирует пренебрежение не только к правилам дорожного движения, но и к обязательности судебных решений», — отмечает Купец.

В то же время, по его словам, возникает вопрос о соразмерности наказания. Если человек систематически нарушает правила, продолжает управлять автомобилем после лишения соответствующего права, а уголовное производство завершается штрафом или освобождением от отбывания наказания с испытанием, возникает вопрос о реальном превентивном эффекте таких санкций.

Именно поэтому адвокат считает важным учитывать не только факт нарушения, но и поведение человека, повторность правонарушений и его отношение к предыдущим судебным решениям.

Могут ли в Украине усилить наказание за нетрезвое вождение

Отдельно адвокат обращает внимание на то, что в 2020 году законодатель пытался ввести более жесткую модель ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Тогда предлагали сделать уголовно наказуемым уже сам факт такого вождения, независимо от того, наступили ли вредные последствия.

Однако соответствующая модель просуществовала всего два дня, после чего законодатель вернулся к административной ответственности за такие действия.

На сегодня сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения является основанием для административной ответственности по ст. 130 КУоАП независимо от того, вызвал ли водитель ДТП.

В то же время уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины наступает, если нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или смерть. В зависимости от последствий наказания предусматривает лишение свободы и право управления транспортными средствами.

Как наказывают нетрезвых водителей в Европе

По словам Олега Купца, в ряде европейских стран применяют дифференцированный подход к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Наказание зависит от концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе.

В частности, в некоторых государствах действует двухуровневая модель: превышение допустимого уровня алкоголя может повлечь за собой административную ответственность. В то же время значительно более высокая концентрация становится основанием для уголовного производства.

Так, в Польше административная ответственность предусмотрена за содержание алкоголя в крови от 0,2 до 0,5 промилле. Если показатель превышает 0,5 промилле, наступает уголовная ответственность.

В Швеции водитель будет отвечать перед законом за показатель от 0,2 до 1,0 промилле. Если уровень алкоголя превышает 1,0 промилле, нарушение переходит в категорию криминального.

В Испании наказывают за показатель от 0,5 до 0,6 промилле. Более 0,6 промилле наступает уголовная ответственность.

В Германии админответственность применяется при уровне алкоголя от 0,5 до 1,09 промилле. Если показатель превышает 1,1 промилле, речь идет об уголовной ответственности.

Во Франции административная ответственность предусмотрена за показатель от 0,5 до 0,8 промилле. Если уровень алкоголя превышает 0,8 промилле, наступает уголовная ответственность.

Административные санкции в этих странах могут предусматривать штрафы и лишение права на управление, добавляет эксперт. А за уголовные правонарушения, по его словам, возможны значительно более строгие штрафы, общественные работы или лишение свободы.

Между тем, в США наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения зависит от законодательства конкретного штата. Оно может включать штрафы, арест, судебное разбирательство, ограничение водительских прав и уголовное производство.

По мнению Олега Купца, главная проблема заключается не только в строгости предусмотренных законом санкций, но и в том, насколько они могут остановить нарушителя от повторного игнорирования закона. А история с водителем Tesla Cybertruck во Львове показывает, что даже лишение права вождения не всегда становится для человека достаточным сдерживающим фактором.

Напомним, на днях во Львовской области пьяный водитель насмерть сбил женщину, а затем сам попал в ДТП. 51-летний водитель «Лады» наехал на 80-летнюю пешеходку, местную жительницу, которая шла по краю дороги в попутном направлении. В результате женщина получила травмы и скончалась на месте происшествия.

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