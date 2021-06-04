Водителя, который скрылся после совершения ДТП с 4 пострадавшими в Ровно, задержали и объявили подозрение

Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Водителя внедорожника, который накануне спровоцировал крупную аварию с 4 пострадавшими, задержали в Ровно. Разыскали правоохранители и еще одного пассажира, который скрылся с места ДТП вместе с водителей.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Полиция объявила водителю внедорожника подозрение. И вскоре ему хотят избирать меру пресечения. К копам человек неожиданно пришел сам и уже с адвокатом.

Рассказывает он совсем другое, чем на видео с камер наблюдения. Они зафиксовалы, как колонна машин начинает двигаться и в этот момент уже на красный свет на перекресток вылетает внедорожник и таранит такси. Да так, что его отбрасывает на несколько метров, а потом сбивает пешехода. В больницу доставили 4 человек, в том числе и пассажирку внедорожника, которую водитель просто бросил после аварии.

Вопреки видео, он говорит, что ехал на разрешенный сигнал светофора, а с какой скоростью, момент ДТП и как бежал совсем не помнит. Его имя в полиции не разглашают.

ТСН из собственных источников стало известно, что владелец внедорожника — достаточно известный в городе 55-летний бизнесмен. Имеет отношение к производству продуктов нефтепереработки, розничной торговли фармацевтическими препаратами, а еще является владельцем ресторана-пивоварни. И в день аварии за рулем авто был не он, а его 30-летний сын, которому теперь грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку