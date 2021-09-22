Водителя прооперировали, нападавших полиция ищет до сих пор: подробности о покушении на первого помощника президента

Водителя прооперировали, нападавших полиция ищет до сих пор: подробности о покушении на первого помощника президента

Девять часов подряд в Киевской области продолжается поисковая операция.

Первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира планировали не запугать, а убить. Такое заявляют в Министерстве внутренних дел. Там рассматривают несколько версий нападения на авто Шефира. От давления на высшее руководство государства — до вмешательства иностранных спецслужб. В авто Сергея Шефира стреляли сегодня утром из автомата. Пострадал водитель, он с пулевыми ранениями в больнице. Шефир — жив-здоров. Злоумышленника — разыскивают.

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Об этом 22 сентября говорится в ТСН.19:30.

Село Лесники в нескольких километрах от Киева. На парковке у супермаркета элитное авто со следами от выстрелов. Больше всего их на водительской стороне — попали 18 раз.

Audi, которой в основном рулет сам Шефир, выезжает с коттеджного городка в Иванковичах. На этот раз за руль садится водитель. По дороге в Киев между селами Круглик и Ходосовка из лесополосы с автоматной очереди машину начинают обстреливать. Тяжело ранен водитель выжимает газ, едет еще пять километров и останавливается на парковке супермаркета на выезде из села Лесники. Именно сюда приезжает скорая.

"Мне кажется, он был очень ранен и ему было очень больно, но он повел себя, как мужчина. Конечно, сначала от шока он хотел остановиться, но я сказал: "Гони!". И мы погнали. Реально, он спас нам жизнь. Мы ехали на дисках, ведь колесо было пробито", — говорит Сергей Шефир.

Подробности инцидента сам Сергей Шефир рассказал на совместном с полицией брифинге. В Шефира стрелок не попал. Говорит, его водитель перед тем как ехать в больницу, успел следователям указать место с которого стреляли. Там весь день работают правоохранители и авиация. Нападавших пока не нашли. Установили оружие, из которого стреляли.

"Предварительно, оружие автоматическое. Предварительно, калибр 7,62. Сколько людей принимали участие в совершении преступления — на данный момент неизвестно", — говорит председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Покушение на Шефира: в Киевской области девятый час подряд ищут злоумышленника

В полиции открыли уголовное производство по статье покушение на убийство двух и более человек.

"Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в том числе рассматривается и версия с участием спецслужб иностранных государств", — говорит председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Шефир говорит, что никаких дел, которые могли бы вызвать такую агрессию — аж до покушения, он в последнее время не вел. В то же время в МВД утверждают, что правую руку и друга президента, хотели именно убить.

Девять часов подряд в Киевской области продолжается поисковая операция. Полицейские прочесывают лес, в каком была обустроена засада стрелка. На месте расстрела авто первого помощника президента Сергея Шефира находится корреспондент ТСН Иван Петричак. Он рассказал, что на месте происшествия до сих пор работают эксперты-криминалисты, а в дебрях леса проводят следственные действия.

Покушение на Шефира: в МВД заявляют, что Сергея планировали не запугать, а убить

"Покушение было спланировано, об этом говорит и само место. Лесная дорога, где ехала машина Шефира, имеет искажения, на котором водителям приходится притормаживать. Там и произошло нападение. Пока неизвестно, удалось ли что-то найти. В Киевской области продолжается операция по перехвату: полицейские останавливают все машины и проверяют их", — говорит Иван Петричак.

Сергей Шефир не пользовался услугами государственной охраны, имел личного водителя, который собственно и пострадал. Его имя Александр Иванько, ему 58 лет. Водителем у Сергея Шефира он работает уже 8 лет. Время от времени руль отдает непосредственно Шефиру, но именно в это утро управлял сам. И поскольку выезжал из поворота, медленно, а стреляли именно со стороны водителя, то и получил первые пули. Раненого водителя госпитализировали в "Феофанию". У мужчины огнестрельное слепое шаровых-обломочных поражения левого бедра. Открытый богатоуламковий перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Нога пораненого водія після операції.

Корреспондент ТСН Сергей Моргун вживую из "Феофании" рассказал, что операция была удачной и жизни мужчины больше ничего не угрожает.

Покушение на Шефира: раненого водителя прооперировали - в каком он состоянии

Владимир Зеленский сейчас находится в Нью-Йорке для участия в сессии Генассамблеи ООН. Оттуда Президент записал видеообращение, в котором Шефира называет своим близким другом и обещает, что ответ на это покушение "будет сильным".

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН, я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит - скажу откровенно не знаю, пока. Какие это силы - внутренние или внешние, но сылами не считаю их, потому что передавали мне "привет" выстрелами по автомобилю моего друга из леса. А это слабость, а вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не влияет. На тот курс, который я выбрал со своей командой: к изменениям экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными фингрупп, это никак не влияет " - сказал Зеленский.

Покушение на Шефира: Зеленский пообещал, что ответ на покушение "будет сильным"

Напомним:

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