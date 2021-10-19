Водителя зажало отбойником: в Ровненской области перевернулся грузовик с соей

Водитель погиб.

Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп: в Ровенской области перевернулся грузовик, перевозивший арестованную полицией сою.

Трассу в сторону столицы перекрыли, говорится в сюжете ТСН.Ранок 19 октября.

Разбита грузовик, снесен отбойник: трасса Киев-Чоп в селе Антополь полностью устлана соей. Грузовик ехал в направлении из Ровно, но вдруг ее по дороге начало качать. Водитель не справился с управлением и грузовик перевернулся — так предварительно говорят в полиции. После грузовик сунула дорогой еще метров 20 — пока не протаранил отбойник.

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"Водитель зажало в кабине отбойником. С помощью гидравлического инструмента мы получили потерпевшего, передали медикам скорой помощи", — рассказал помощник начальника смены по вопросам оперативного реагирования ДСНС Василий Капитанюк. Впрочем, врачи лишь констатировали смерть.

Правоохранители рассказывают: колонна из десяти грузовиков перевозил урожай, на который полиция наложила арест в пределах одного из уголовных производств.

Новости Украины: на трассе в Ровенской области перевернулся грузовик с соей

Сразу после аварии в направлении Киева на трассе Киев-Чоп был полностью заблокирован. Через некоторое время машины пустил. Впрочем, движение было затруднено. Машины едут около 20 километров в час, а то и вовсе вынуждены останавливаться.

В полиции уже открыли уголовное производство и в настоящее время выясняют, почему грузовик перевернулся.

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