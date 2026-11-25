Продажа авто Фото Открытые источники

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В Украине могут измениться правила налогообложения продаж автомобилей. С 2027 года даже первая продажа легковушки в течение календарного года может стать владельцу в 23% налоговой нагрузки, если транспортное средство находилось в его собственности менее 183 дней. Решающее значение имеет даже не количество продаж в год, а продолжительность владения авто.

Об этом ТСН рассказал управляющий партнер адвокатского объединения «Примус Партнерс» Сергей Касянчук.

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Прежде всего, он отметил, что в следующем году особенно ощутимыми изменения могут стать для тех, кто вынужден быстро продать приобретенный автомобиль из-за финансовых трудностей, потери работы, срочных затрат или других жизненных обстоятельств. Даже если владелец продаст машину дешевле, чем покупал, это еще не освобождает его от уплаты налогов.

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Продажа первого авто: когда придется платить

Главная особенность возможных изменений состоит в том, что освобождение от налогообложения первой продажи автомобиля в течение года будет зависеть от срока владения транспортным средством.

Как объясняет Сергей Касянчук, если с момента государственной регистрации транспортного средства за продавцом прошло менее 183 дней, льгота для первой продажи по общему правилу не будет действовать. В таком случае владельцу придется уплатить в общей сложности 23% налоговой нагрузки. Эта сумма состоит из 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Оба платежа платит продавец автомобиля.

«Главное изменение состоит в том, что даже первая продажа автомобиля в течение года может означать уплату 23% налоговой нагрузки. Решающее значение будет иметь продолжительность владения транспортным средством», — объясняет юрист.

В то же время для физических лиц-резидентов Украины предусмотрено несколько вариантов налогообложения в зависимости от количества продаж и срока владения транспортом.

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Сколько придется заплатить

По словам Сергея Касянчука, правила предусматривают такую модель налогообложения продажи легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:

Условие продаж НДФЛ Военный сбор Итого Первая продажа за год, владение 183 дня или больше 0% 0% 0% Вторая продажа за год, владение 183 дня или больше 5% 5% 10% Первая или вторая продажа, владение менее 183 дней 18% 5% 23%

Заметим, что третий и последующие продажи автомобиля в течение года облагаются налогом также по схеме: НДФЛ — 18%, а военный сбор — 5%. Так что вместе получается 23% подтков. Даже если человек продает только один автомобиль за год, но не владел им 183 дня, ему придется уплатить 23% налоговой нагрузки от дохода от продаж.

Есть и отдельное исключение для наследуемого транспорта. Первая продажа унаследованного легкового автомобиля в течение года может быть освобождена от налогообложения независимо от того, сколько времени он находился в собственности нового владельца. То есть требование о минимум 183 днях владения на такие случаи не распространяется.

Продали авто дешевле, чем купили: нужно ли платить

Как отмечает адвокат, одна из самых неприятных особенностей возможных изменений — это налоги, которые будут начисляться на доход от продажи автомобиля, а не на реальную прибыль собственника. То есть даже если человек потерял деньги на перепродаже, это само по себе не освобождает его от налоговых обязательств.

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Эксперт приводит показательный пример. Человек приобрел автомобиль за 600 тыс. грн, но уже через три месяца вынужден продать его за 550 тыс. грн. Если именно 550 тыс. грн составят налогооблагаемую базу, продавцу придется оплатить:

99 тыс. грн НДФЛ — 18%;

27,5 тыс. грн военного сбора — 5%;

126 500 грн — общая сумма налогов по продаже автомобиля.

Выходит, после уплаты налогов у собственника останется 423,5 тыс. грн. С учетом того, что автомобиль был приобретен за 600 тыс., общие финансовые потери составят 176,5 тыс. грн, что означает до 50 тыс. грн потери на разнице между покупкой и продажей прибавится еще 126,5 тыс. грн налогов.

Можно ли уменьшить налог

Просто указать в договоре купли-продажи символическую стоимость машины, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, не получится.

Как объясняет юрист, доход от продажи легкового автомобиля будет определяться по договорной цене, но она не может быть ниже среднерыночной или оценочной стоимости транспортного средства — по выбору налогоплательщика. Поэтому, даже если стороны договорятся о более низкой сумме в договоре, для расчета налогов могут применить более высокую стоимость.

Новые правила могут ударить не только по перекупщикам

По мнению Сергея Касянчука, наиболее проблемным аспектом изменений является привязка повышенного налогообложения к сроку владения автомобилем без учета причин его продажи. Ведь человек, продающий машину через три месяца после приобретения, совсем не обязательно занимается перепродажей автомобилей ради заработка.

Она могла потерять работу, столкнуться с необходимостью срочно оплатить лечение или просто понять, что больше не может позволить себе удерживать транспортное средство. Однако, по общему правилу, такие обстоятельства не освобождают продавца от уплаты 23% налоговой нагрузки.

«Краткий срок владения автомобилем еще не означает заработка на его перепродаже. Именно поэтому оценивать эти изменения только как борьбу с перекупщиками было бы слишком упрощенно: они затрагивают и обычных автовладельцев, для которых продажи вынужденные решения», — отмечает адвокат.

Что следует проверить перед продажей авто

Чтобы не получить неожиданное налоговое обязательство после заключения соглашения, Сергей Касянчук советует проверить заранее три обстоятельства.

Дата государственной регистрации автомобиля за продавцом. Именно от нее нужно отчислять 183 дня владения транспортным средством. Количество продаж за календарный год. От этого зависит, считается ли сделка первой, второй или следующей. Стоимость автомобиля для налогообложения. Важно выяснить, не будет ли она определена по среднерыночной или оценочной стоимости вместо более низкой цены в договоре.

Юрист также обращает внимание на то, что шесть календарных месяцев и 183 дня — не тождественные понятия. Поэтому срок владения следует считать именно в днях.

Еще один немаловажный нюанс: с началом нового календарного года количество продаж для годового подсчета обнуляется. Однако это не означает, что автоматически пропадает требование относительно минимального срока владения автомобилем.

Когда правила могут заработать

Новые правила предусмотрено ввести с 1 января 2027 года. В то же время по состоянию на 24 ноября 2026 г. закон № 16037-д еще не подписан президентом и не опубликован. Верховная Рада приняла его 11 ноября 2026, а 12 ноября документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, после подписания главой государства.

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