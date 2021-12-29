Водителю трамвая, который в Днепре сбил насмерть женщину, грозит до 7 лет за решеткой

Водителю трамвая, который в Днепре сбил насмерть женщину, грозит до 7 лет за решеткой

У мужчины шоковое состояние после трагедии, которую спровоцировала непогода.

Причины наезда трамвая на пешеходов выясняют в Днепре. Накануне вечером вагон взлетел с рельсов и сбил стоящую на тротуаре женщину. Полиция открыла уголовное производство, а коммунальщики жалуются на непогоду, повлекшую бедствие.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Спастись не имела шансов – женщина стояла на тротуаре, когда прямо на нее вдруг двинулся трамвай и зажал между вагоном и светофором. Это участок центрального проспекта, где всегда полно пешеходов. Рядом вокзалы и базары.

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Момент трагедии зафиксировали камеры слежения. Трамвай направлялся в депо без пассажиров, он начал движение перед перекрестком и сошел с рельсов. Заднюю часть вагона вынесло прямо на тротуар, где стояли люди. Трамвай снес светофор и ударил женщину.

Очевидцы говорят, что даже не могли вообразить, что на тротуаре может быть такая опасность. Люди стояли не на пути трамвая, а сбоку, да еще и на расстоянии. «Ужасная ситуация! Неприятная! Ждала, чтобы перейти. И он сошел с рельсов и задел ее. Выходит, упал столб, и она упала. И попала под колеса трамвая. Некуда деваться! Упал даже светофорный столб», — рассказывает свидетельница.

Известно, что погибшей было 52 года. Кто ответит за ее смерть, следователи выясняют. В момент трагедии рельсы были покрыты снегом со льдом. Днепр целый день обильно засыпало. Коммунальщики говорят, делали все, что могли. «За час до этой трагедии служба производила чистку трамвайных путей этой стрелки. Был почищен снег, стрелка была посыпана солью, обработана. И она была в хорошем состоянии. Но интенсивное падение снега привело к тому, что это место было забито снегом», — убеждают коммунальщики.

На предприятии было начато собственное расследование и обещают помощь семье.

Водитель трамвая 52 года — столько же, как и погибший. Он полгода работает на линии. В момент трагедии был трезв.

Свергнутый светофор уже восстановили. Пока полиция проводит расследование, водитель трамвая не за рулем. Ему на предприятии дали выходные, чтобы мужчина смог справиться с психологической травмой. Если его вину докажут, водитель может следующие семь лет провести за решеткой.

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