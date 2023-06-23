Воды нет, обстрелы, а до заминированной ЗАЭС — подать рукой, но никопольцы не решаются выезжать

Кажется, из Никополя до оккупированной АЭС можно дойти пешком напрямик через обмелевшее Каховское море, так сильно ушла вода.

После российского теракта на дамбе только на Днепропетровщине без водоснабжения оказались 200 тысяч жителей. Это весь Никопольский район и часть Криворожского. Из-за стремительного обмеления Каховского водохранилища краны сухие уже две недели. К тому же, совсем рядом еще одна опасность – к заминированной россиянами Запорожской АЭС напрямую из Никополя – считанные километры, говорится в ТСН.

Елена смотрит на оккупированную АЭС на противоположном берегу. Говорит, опасность полностью осознает, но уезжать не хочет. “Семь километров всего-навсего, от него во что бы то ни стало можно ожидать. Тем более, заминировали же охладитель. Остаемся пока дома, не хочется никуда из нашего Никополя», – говорит женщина.

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Его здесь всегда называли морем - водохранилище возле Никополя до теракта россиян на Каховской ГЭС было в глубину семнадцать метров. Лишь неделю назад здесь появились острова. Сейчас почти все водохранилище превратилось в сушу. На сколько метров пошла вода, оборудование измерить не может.

Пляжи за колючей проволокой, здесь постоянные обстрелы с оккупированного берега, россияне бьют прямо с атомной станции. В последнее время по несколько раз в день. Дома избиты до основания.

У плана эвакуации на случай аварии на ЗАЭС здесь есть, но детали не разглашаются из соображений безопасности. В мэрии Никополя признают: после теракта оккупантов на Каховской ГЭС готовы к худшему. Что там у них в голове?! Они за пределы вышли всего человеческого. Город к этому готовится. Мы понимаем, если в случае эвакуации города, которые будут задействованы наши транспортные средства, где кто, какой алгоритм, куда будет уезжать”, — убеждает секретарь городского совета Никополя Иван Базилюк.

Но сейчас несмотря на ядерный шантаж России, горожане оттуда массово не уезжают. В Никополе до сих пор остается 50 тысяч человек, еще 50 - уехали в первые месяцы после полномасштабного вторжения.

Через две недели они привыкли к отсутствию централизованного водоснабжения. В очереди за привозной водой горожане больше обсуждают, как быть без воды и делятся советами. "Голову помыла и этой водой стираю", — рассказывает местная жительница.

Воду разводят цистернами по районам, иногда разливают прямо из пожарного рукава. Чтобы всем хватало, в Никополе установили ограничения – по 20 литров питьевой воды на человека. Но на самом деле немногие считают, ссор тоже нет.

Жители водой из собственных скважин делятся с соседями бесплатно. Разве есть картонная коробка для добровольных взносов на оплату электричества, питающего помпу.

Страдают без воды не только люди. Под угрозой находились триста собак в приюте. “У меня был просто шок и истерика. Мы не так тяжело переживали обстрелы, чем то, когда не стало воды, потому что не напоить в такую жару, не напоить животных — просто их смерть! Быстрая и мучительная смерть”, — говорит руководительница убежища Елена Вошун.

Под угрозой находились триста собак в приюте.

По меньшей мере триста литров в день только для питья животных Елена первую неделю собирала воду, где только можно. Неравнодушные со всей страны помогали спасать четвероногих.

Когда в Никополе возобновится водоснабжение, местные власти пока не анонсируют. Однако уверяет: коммунальщики делают все возможное. Обещают к осени точно справятся

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