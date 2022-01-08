Водят Ирода по селу: как на Волыни сохранилась уникальная традиция рождественского вертепа

Рождественское действо в селе называют "иродом".

На Волыни сохранилась уникальная традиция, которой почти 100 лет. В селе Комарово на Рождество по улице ходит необычный вертеп: Ирод, его воины, Смерть и Черт.

Хозяевам переодетые парни показывают необычное театрализованное представление, рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 8 января.

На Рождество проехать по селу Комарово не так-то легко: прямо посреди дороги всех останавливают перебиратели – участники вертепа. Чтобы увидеть необычную процессию и спектакль, сюда едут отовсюду. Рождественское действо в селе называют "иродом". Чтобы его водить по селу, холостых парней выбирают заранее — такова традиция.

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Раньше, рассказывают местные жители, среди юношей даже устраивали кастинг. Ребята должны были быть крепкими и хорошо петь. Теперь попасть в группу могут все желающие.

Староста Сергей Ирода водил уже восемь лет, а перед этим водили его отец и дед. Этой рождественской традиции, рассказывает почти сто лет. "Старшие люди рассказывают, что ее основал, когда мы были под Польшей – до 1939 года, учитель поляк", – говорит староста села Сергей Лищук.

Водили Ирода - на Волыни переодетые парни показывали необычное театрализованное представление

В советские годы власти запрещали школьникам участвовать в этом действе, поэтому традицию продолжали старшие ребята: собирались на хуторах, чтобы никто не видел. Сейчас все приготовления тоже проходят в старом заброшенном доме. Здесь ребята переодеваются в наряды, которым уже почти сто лет.

Ирод, его солдаты, черт, смерть и скороходы заходят в каждый дом. Если хозяева разрешают, показывают спектакль. По сюжету, Ирод приказывает убить всех младенцев – даже своего сына. Завершается спектакль неповиновением солдат и прославлением Христа.

По дороге перебиратели пугают местных детей. Те, кто уже повзрослел, все равно едут в село, чтобы получить те же детские эмоции. Через два дня ребята должны обойти всю деревню. Те из них, кто через год не женится, будут водить Ирода и в следующем году. Самое важное, говорят здесь, – это сохранить традицию.