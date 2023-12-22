"Военкомы "отжали" фронтовую "скорую"?": скандал в Одессе с жесткой мобилизацией мужчины набирает обороты

Представитель благотворительного фонда говорит, что вынужден обратиться за помощью в СБУ.

Громкий скандал с использованием "скорой", вероятно, работниками ТЦК Одессы вышел на новый уровень. Напомним, вчера появилось видео, на котором люди в военной форме заталкивают в "скорую" мужчину в гражданском. При этом девушка, которая была рядом с парнем, пытается остановить автомобиль и ей это удается. Военные отпустили парня, но разгорелся мощный скандал из-за нецелевого использования спецавтомобиля.

Благотворительный фонд UUF, покупавший этот автомобиль, заявил о твердых намерениях обратиться в СБУ.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель этого фонда Андрей Вельгош.

"Автомобиль точно наш. Все автомобили, которые мы присылали – мы присылали их на безвозмездной основе исключительно по запросам медиков боевых подразделений или официальных медицинских учреждений. Без оригинальных номерных знаков трудно определить, куда конкретно, по какому запросу посылался этот автомобиль. Нам удалось сузить круг до трех", — рассказал ТСН.ua Вельгош.

И добавил: "Какова была наша реакция? Мы были просто в шоке. Я вчера получил множество писем с проклятиями, с пожеланием смерти всем нам и нашим близким. Мы планируем написать письмо СБУ с просьбой разобраться в этом вопросе. Машина ехала на фронт спасать жизнь. Никто не думал, что она будет использоваться для таких целей».

К этому Андрей Вельгош добавил, что они тщательно выясняют, "кто отдал ТЦК автомобиль или у кого ТЦК его "отжал".

Он показал нам список тех, кто получал такие автомобили.

Адвокат Иван Либерман, комментируя нам видео с использованием "скорой", заявил, что видит признаки преступления.

"Уголовное преступление. Превышение власти и служебных полномочий", – говорит Либерман. По его словам, наказание могут понести те, кто передал в пользование военным этот спецавтомобиль.

Назначена проверка

В свою очередь, военные говорят, что пока делать однозначные выводы рано.

В комментарии для ТСН.ua руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк так рассказала о ситуации со странной "скорой": "Военная служба правопорядка проводит проверку по факту нецелевого использования транспорта специального назначения. Назначено служебное расследование по этому факту и по факту незаконного применения силы военнослужащими. Инциденту будет дана правовая оценка, виновные будут привлечены к ответственности. Проверка продолжается".

Ситуацию прокомментировали и в Одесском областном ТЦК.

"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы проводится проверка военной службой правопорядка. Командующим назначено служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, а виновные — привлечены к ответственности", — сообщили в ТЦК.

Ранее сообщалось о том, как в Украине усилили мобилизацию.

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