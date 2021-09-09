Военкоров ТСН сообщают о 10 раненых военных на фронте и показали последствия обстрелов

Военкоров ТСН сообщают о 10 раненых военных на фронте и показали последствия обстрелов

Интенсивные обстрелы начались еще вчера — били по окрестностям Авдеевки из минометов.

Усиление обстрелов вдоль линии фронта — от Луганщины и в Приазовье. Официально штаб сообщает о трех раненых.

По информации военкоров ТСН, их значительно больше — 10: это по всем участкам фронта.

Интенсивные обстрелы начались еще вчера — били по окрестностям Авдеевки из минометов. А просто утром ударили по поселку Верхнеторецкое, по населенному пункту легло под десятки снарядов.

Дома на окраине поселка разрушены, возле них следы от воронок. Жители, которые спаслись, говорят, было около 30 снарядов. «Возможно — это бряцание оружием, возможно нас пытаются запугать», — говорит один из военных.

Пророссийские боевики, одновременно, через свои так называемые СМИ заявляют, что обстрелов не было, а мол украинский военный подорвался в поле. Но на месте обстрелов корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко находит обломки артиллерийского снаряда, еще один застрял в земле и не разорвался и все доказательства свидетельствуют, что это снаряд 122 калибра.

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