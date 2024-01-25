Военная Алина Михайлова откровенно рассказала о потерях ВСУ на фронте: "Они шокирующие на самом деле"

Руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова рассказала о потерях на фронте. Она отметила, что ей известны данные об их батальоне и потери шокирующие.

Об этом она рассказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Я там знаю свои данные по батальону, и для нас они шокирующие на самом деле. Но я не могу представить, а я знаю еще своих, тех, кто прикомандированы к нам, я знаю их, потери в частности. Я понимаю, сколько позиций наших где-то было потеряно, и сколько на этих позициях - это же вопрос трех метров земли, сколько было реально пролито крови за эти три метра земли", - пояснила военная.

Алина Михайлова добавила, что она не может представить, сколько ежедневно погибает бойцов на линии фронта.

"Это же вопрос, что большинство людей не понимает, а что такое вообще война, как это происходит. Где-то так - пиф-паф, стреляли, там зашли красиво. Нет, это не так происходит. Это происходит не так, и это понимание потерь в целом, вот в день, сколько погибло бойцов по всей линии фронта, я даже не могу себе это представить", - сказала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда говорят, что мы должны экономить патроны – как мы до этого дошли? – Алина Михайлова

Полное интервью читайте по ссылке: О "лете в Крыму для идиотов", потерях на фронте и почему воевать будут все: интервью с военной Алиной Михайловой.

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