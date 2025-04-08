Воинская часть отказалась брать 31-летнего мужчину на службу: как его наказали

В Житомирской области осудили мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

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В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. В суде он заявил, что на протяжении 2022-2023 годов воинские части отказывались брать его на службу.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано — ред.)

По данным суда, житель Житомирской области признан пригодным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал. Он заявил, что «в сентябре 2024 года получил от работника ТЦК повестку о вызове в ТЦК, однако на данный вызов не явился, потому что перед этим в 2022-2023 годах неоднократно работниками ТЦК вызывался и доставлялся в воинские части, но его отказывались брать». Мужчина настаивал, что ухаживает за отцом, у которого 2 группа инвалидности, и он отказывается от мобилизации.

Работник ТЦК подтвердил, что раньше мужчина приходил в военкомат и даже ездил в воинскую часть, однако его отказались брать на службу.

Родители мужчины утверждали, что он ухаживает за больным отцом, потому что его другие дети находятся за границей.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, мужчина отказался от мобилизации, потому что он «не понимает украинский язык».

Дата публикации 14:43, 05.04.25 Количество просмотров 26 Полярник без ноги: история ветерана "Юрича" со станции Вернадского