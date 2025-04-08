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Воинская часть отказалась брать 31-летнего мужчину на службу: как его наказали
Жителя Житомирщины воинская часть не взяла на службу, поэтому он решил уклониться от мобилизации. Что решил суд?
В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. В суде он заявил, что на протяжении 2022-2023 годов воинские части отказывались брать его на службу.
Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано — ред.)
По данным суда, житель Житомирской области признан пригодным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что «в сентябре 2024 года получил от работника ТЦК повестку о вызове в ТЦК, однако на данный вызов не явился, потому что перед этим в 2022-2023 годах неоднократно работниками ТЦК вызывался и доставлялся в воинские части, но его отказывались брать». Мужчина настаивал, что ухаживает за отцом, у которого 2 группа инвалидности, и он отказывается от мобилизации.
Работник ТЦК подтвердил, что раньше мужчина приходил в военкомат и даже ездил в воинскую часть, однако его отказались брать на службу.
Родители мужчины утверждали, что он ухаживает за больным отцом, потому что его другие дети находятся за границей.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина отказался от мобилизации, потому что он «не понимает украинский язык».