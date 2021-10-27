Военная драма "Мирный-21": в Украине завершили снимать фильм о подвиге Луганского пограничного отряда

Из этого боя украинские пограничники вышли без потерь.
История непростого выбора и героической борьбы за собственную землю: в Украине завершили снимать военную драму "Мирный-21". Лента основана на реальных событиях 2014 года, когда российские оккупанты пытались заставить украинских военных предать присягу, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
На Михайловской площади в Киеве режиссер Ахтем Сеитаблаев разбил тарелку – так традиционно приступают к съемке нового фильма.
О подвиге Луганского пограничного отряда в июне 2014 года рассказал в программе "Храбрые сердца" тогдашний руководитель этого отряда Сергей Дейнеко.
С этого боя украинские пограничники вышли без потерь. Чего это стоило и как это удалось – рассказывает лента "Мирный-21". Именно по этому адресу и был расположен луганский погранотряд.
В фильме собрались уже известные зрителю актеры – из картин "Киборги", "Черкассы", "Круты", "Хайтарма". Максим Девизоров играет сына киевского богача. Как наказание за ДТП, которое он устроил, отец отправляет парня на войну. И только там повеса становится бойцом.
Группа готовится снять одну из самых тяжелых эмоциональных сцен. Командир должен сообщить истощенным боям солдатам, что они должны покинуть кровью отстоящую территорию.
Главного негативного персонажа — главаря сепаратистов на псевдо "Койот" играет Алексей Тритенко. Говорит, что воспроизводить события современной украинской истории ему в то же время сложно и близко.
Скромно ждет вызова режиссера "правая рука" Койота – сепаратист меньшего калибра. А точнее, горячий патриот Украины актер Ярослав Бескоровайный.
Съемка "Мирного-21" уже завершена. На больших экранах фильм должен появиться в конце апреля 2022 ко Дню пограничника Украины.
Читайте также:
- В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: полиция удерживает людей
- Не только "Игра в кальмара": как недооцененный фильм 60-х о жестоких играх стал культовым
- Маковей Калкин ответил, появится ли он в новой части фильма "Сам дома"