Военная драма "Мирный-21": в Украине завершили снимать фильм о подвиге Луганского пограничного отряда

Военная драма "Мирный-21": в Украине завершили снимать фильм о подвиге Луганского пограничного отряда

Из этого боя украинские пограничники вышли без потерь.

История непростого выбора и героической борьбы за собственную землю: в Украине завершили снимать военную драму "Мирный-21". Лента основана на реальных событиях 2014 года, когда российские оккупанты пытались заставить украинских военных предать присягу, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

На Михайловской площади в Киеве режиссер Ахтем Сеитаблаев разбил тарелку – так традиционно приступают к съемке нового фильма.

О подвиге Луганского пограничного отряда в июне 2014 года рассказал в программе "Храбрые сердца" тогдашний руководитель этого отряда Сергей Дейнеко.

С этого боя украинские пограничники вышли без потерь. Чего это стоило и как это удалось – рассказывает лента "Мирный-21". Именно по этому адресу и был расположен луганский погранотряд.

В фильме собрались уже известные зрителю актеры – из картин "Киборги", "Черкассы", "Круты", "Хайтарма". Максим Девизоров играет сына киевского богача. Как наказание за ДТП, которое он устроил, отец отправляет парня на войну. И только там повеса становится бойцом.

Группа готовится снять одну из самых тяжелых эмоциональных сцен. Командир должен сообщить истощенным боям солдатам, что они должны покинуть кровью отстоящую территорию.

Также читайте Трагедии во время съемок фильмов: от убийства Болдуином до падения вертолета на Морроу

Главного негативного персонажа — главаря сепаратистов на псевдо "Койот" играет Алексей Тритенко. Говорит, что воспроизводить события современной украинской истории ему в то же время сложно и близко.

Скромно ждет вызова режиссера "правая рука" Койота – сепаратист меньшего калибра. А точнее, горячий патриот Украины актер Ярослав Бескоровайный.

Съемка "Мирного-21" уже завершена. На больших экранах фильм должен появиться в конце апреля 2022 ко Дню пограничника Украины.

Читайте также:

Новости Украины: завершились съемки военной драмы "Мирный 21"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку