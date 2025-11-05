Военная-экс-нардеп Татьяна Чорновол откровенно ответила, будут ли ее дети воевать

Татьяна Чорновол

Военная и бывшая народная депутат Украины Татьяна Чорновол подчеркнула, что пока воюет она, ее дети будут дома.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Татьяна Чорновол отметила, что из ее семьи воюет она, поэтому она не готова отправить на фронт своих детей.

«Это еще одна причина, почему я воюю. Я считаю, что каждая семья должна дать кого-нибудь, кто будет воевать. Здесь моя совесть спокойна, что из моей семьи воюю я. Это значит, что пока воюю я, мои дети могут не воевать. А для матери это самое страшное, когда воюют ее дети, то есть мне психологически гораздо лучше в этой жизни, чем многим матерям Украины, которые отправили на фронт своих детей», — сказала она.

