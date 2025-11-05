ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
561
Время на прочтение
1 мин

Военная-экс-нардеп Татьяна Чорновол откровенно ответила, будут ли ее дети воевать

Военная откровенно рассказала, готова ли, чтобы ее дети воевали.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Военная-экс-нардеп Татьяна Чорновол откровенно ответила, будут ли ее дети воевать

Татьяна Чорновол

Военная и бывшая народная депутат Украины Татьяна Чорновол подчеркнула, что пока воюет она, ее дети будут дома.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Татьяна Чорновол отметила, что из ее семьи воюет она, поэтому она не готова отправить на фронт своих детей.

«Это еще одна причина, почему я воюю. Я считаю, что каждая семья должна дать кого-нибудь, кто будет воевать. Здесь моя совесть спокойна, что из моей семьи воюю я. Это значит, что пока воюю я, мои дети могут не воевать. А для матери это самое страшное, когда воюют ее дети, то есть мне психологически гораздо лучше в этой жизни, чем многим матерям Украины, которые отправили на фронт своих детей», — сказала она.

Больше видео смотрите по ссылке.

Ранее Татьяна Чорновол рассказала, помогает ли ей мандат на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
561
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie