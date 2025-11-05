Военная-экс-нардеп Татьяна Чорновол откровенно озвучила тенденции в ВСУ: "Это — самое страшное"

Татьяна Черновол / © ТСН

Военная и боевая командир, экс-нардеп Татьяна Чорновол объяснила, в чем разница между российской и украинской армией. Она подчеркнула, что сейчас в украинской армии наблюдается ужасная тенденция тяготения к российской.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

«Мы развиваемся неправильно, они развиваются правильно. Они от плохого идут к хорошему, мы от хорошего идем к плохому. Пока что в плохом мы отстаем от русской армии, потому что мы еще немного впереди. В хорошем мы еще не столь отступили назад, то есть мы отступаем от хорошего. Это плохая тенденция», — объяснила она.

Чорновол отметила, что на ее направлении есть «тропа смерти», где не выживают, однако россияне все равно туда идут. Она подчеркнула, что сейчас украинское командование пытается тяготить к схожему.

«Это означает, что их привозят в зону высадки и отправляют на эту тропу. Есть ли возможность убежать? Конечно, есть. Там есть шанс выжить, здесь нет. Это значит, что живая сила для командиров — это ресурс. Почему я рассказываю это? Ибо самое страшное, что это хочет подражать украинскому командованию, где людьми можно распоряжаться, как ресурсом. Я вижу большое тяготение украинской армии к этой системе русской. Командованию нравится эта абсолютная контролируемость над ресурсами, над жизнью. Вот мы захотели их отправить туда, мы очень легко это сделали. Захотели сюда, очень легко поступили сюда. То есть, мы захотели удержать эти позиции, мы не встречаем ни одного сопротивления. Наши солдаты туда зайдут. Вот очень им нравится эта управляемость», — объяснила военная.

