Военная откровенно высказалась о контрнаступлении и заявлении о Крыме: "Вы держите народ Украины за идиотов?"

Военная Алина Михайлова откровенно высказалась об информационной политике Украины по контрнаступлению и возвращению Крыма.

Она подчеркнула, что ситуация на фронте является крайне сложной, однако украинцам рассказывают о другом.

Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

"Опять же, это мой триггер, извините. Будем давать концерт в следующем году в Крыму? Это абсурд. Это, наверное, для идиотов. Вы держите народ Украины за идиотов?", - отметила она.

Также Алина Михайлова раскритиковала заявления о контрнаступлении, которые не соответствовали реалиям на фронте.

"Как раскрутили это контрнаступление. Минные заграждения? Да пофиг, идите вперед, нам сказали, что контрнаступление будет успешным. Нам его распиарили, мы его сидим, ждем с чипсами перед телевизором. Это проигрышная позиция прежде всего государства", - сказала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда говорят, что мы должны экономить патроны – как мы до этого дошли? – Алина Михайлова

Полное интервью читайте по ссылке: О "лете в Крыму для идиотов", потерях на фронте и почему воевать будут все: интервью с военной Алиной Михайловой.

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