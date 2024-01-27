Военная помощь ЕС на 20 млрд евро под вопросом: почему и здесь Виктор Орбан может добиться своего

По словам Андрея Ермака, в ходе переговоров планируется пройтись по всем спектрам двусторонних вопросов. "Мы точно двигаемся ко встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто 29 января в Ужгороде", — отметил Андрей Ермак.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев прорабатывает первый за почти 15 лет визит венгерского премьера в Украину. Однако, самое главное, что переговоры Кулебы и Ермака с Сиярто состоятся за два дня до внеочередного саммита ЕС 1 февраля, где лидеры стран-членов постараются принять долгосрочный пакет финансовой помощи для Украины до 2027 года на 50 млрд евро. Это решение сейчас критически важно для Украины, пока судьба дальнейшей поддержки со стороны США остается неопределенной, из-за, по сути, заблокирован Дональдом Трапом Конгресс.

В большом материале "Украина как крепость Запада: почему США и ЕС не спешат вооружать Киев, готовясь к нападению России на НАТО", ТСН.ua уже писал, что на саммите ЕС в декабре прошлого года венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал решение ЕС о одобрение для Украины долгосрочного пакета макрофинансовой поддержки к 2027 году на 50 млрд евро, которую лидеры стран-членов хотели сделать частью бюджета блока, чтобы не голосовать за это решение на каждый следующий год в отдельности.

"Если мы хотим помочь Украине — что, по моему мнению, нам нужно сделать, — мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС. Но отдавать 50 млрд евро из бюджета ЕС на 4 года вперед — это нарушение суверенитета и национальных интересов" ЕС. Любую финансовую помощь Украине нужно отделить от бюджета ЕС и оказывать пропорционально экономике стран-членов". – настаивал Виктор Орбан еще 16 января.

The Wall Street Journal и Bloomberg сообщали на этой неделе, что Брюссель готов пойти на крайние меры, если Будапешт продолжит блокировать дальнейшую помощь Украине. И здесь, по сути, речь идет не только о макрофинансовой поддержке к 2027 году на 50 млрд евро. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель напоминает, что Орбан также блокирует вооруженную помощь Украине на 20 млрд евро также на следующие 4 года – по 4 млрд евро ежегодно (правда, военную помощь блокировала не только Венгрия, но и другие) страны, аргументируя тем, что это чрезмерные расходы, и вообще этот пакет нужно "порезать" на меньшие суммы – ред.).

"Этот пакет должен финансировать не только краткосрочные поставки (оружия – ред.) и обучение (украинских военных – ред.), но и долгосрочные проекты: сотрудничество ОПК для поддержки и развития западных систем вооружений в Украине, и увеличение возможностей ОПК (Украины и европейских союзников – ред.) по производству боеприпасов и запасных частей в больших масштабах. Для этого требуется долгосрочное финансирование", — объясняет ТСН.ua Густав Грессель.

По словам эксперта, дело в том, что эти два года полномасштабной войны страны Евросоюза потратили на обсуждение, что делать: ждать, пока война закончится; или вкладывать больше в развитие собственных ОПК. Последнего так и не произошло, как нет и плана, какие виды вооружений и в каких количествах поставлять Украине во второй половине 2024 года, а затем в 2025 году. Густав Грессель напоминает, что запасы оружия и оборудования советских времен в странах центрально-восточной Европы скоро остановится, ведь сроки их годности к эксплуатации истекли. Та же участь ожидает вооружения времен Холодной войны и "глобальной войны с терроризмом" (после теракта 11 сентября 2001 года в США – ред.).

"Производство новых систем занимает значительное время — от 18 месяцев для гаубицы Ceasar до трех лет для основного боевого танка Leopard 2A8. Чтобы обеспечить больше и быстрее, оборонная промышленность потребует больших заказов для финансирования расширения производственных возможностей", — отмечает ТСН.ua. Густав Грессель.

По данным нидерландского сайта разведки Oryx, почти за два года полномасштабной войны Украина потеряла: 736 основных боевых танков; 347 боевых бронированных машин; 835 БМП; 392 БТР; и 199 машин с защитой от мин и засад (MRAP), которые использовались в качестве БТР.

Франция была первой страной, заявившей о создании "коалиции артиллерии" для Украины, объявив о поиске партнеров, чтобы профинансировать закупку 72 гаубиц Caesar для Киева в 2024 году. По мнению Густава Гресселя, подобные коалиции целесообразно создать и для других типов вооружения, необходимых Вооруженным Силам Украины: систем противовоздушной и противоракетной обороны: мобильных систем ПВО; основных боевых танков; боевых машин пехоты; бронетранспортеров и инженерных систем

Готов ли ЕС вкладывать больше в ОПК? Пока это открытый вопрос. ТСН.ua уже писал, что, по словам председателя комитета французского парламента по иностранным делам и обороне Седрика Перрена, нынешнего объема производства 20 тыс. 155-мм снарядов в год во Франции хватит всего на 3-4 дня боев. Французские СМИ пишут, что, за неимением французских боеприпасов, украинские артиллеристы использовали корейские снаряды для зарядки орудий Caesar, рискуя повредить стволы. В других странах ситуация не лучше.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Агентство Альянса по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на $1,2 млрд на закупку 220 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм. Но сроки исполнения – год-полтора. А боеприпасы на поле боя Украине нужны уже сейчас. К тому же, эти 220 тыс., которые производят дополнительно, — это для пополнения запасов союзников, а из обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины в марте 2023 года, по сей день мы получили лишь немногим более 30%.

Если бы ЕС принял вооруженный пакет помощи Украине на 20 млрд евро на следующие 4 года (хотя 5 млрд евро в год – это тоже очень мало – ред.), то эти деньги могли бы пойти на инвестиции, в частности, в расширение производства артиллерийских боеприпасов. Уже сейчас, по оценкам британского аналитического центра RUSI, Россия использует до 10 тыс. снарядов в день, в то время как Украина – 2 тыс. Однако, из-за вето венгерского премьера и лидеров нескольких других стран, в Брюсселе придумали альтернативу – новый военный фонд помощи Украине 5 млрд. евро на 2024 год. И, по информации европейских СМИ, Виктор Орбан уже пообещал не блокировать его создание.

На первый взгляд, это выглядит как победа. Однако на самом деле и здесь Брюссель пошел на уступки Венгрии. Еще на саммите ЕС в Брюсселе в декабре прошлого года Орбан настаивал, чтобы эти 20 млрд евро военной помощи для Украины на следующие 4 года разбили на меньшие ежегодные суммы, то есть по 5 млрд евро, не вносили их в общий бюджет ЕС, и голосовали эти пакеты раздельно на каждый год. Что, в итоге, и вышло. Поэтому сейчас многие в ЕС опасаются, что за 5 млрд евро военной помощи Украине в этом году Будапешт проголосует, а на следующий – нет, выдвинув новые требования. К примеру, предоставить Венгрии еще 10 млрд евро.

Напомним, что на декабрьском саммите ЕС Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине, но не решение об открытии для Киева и Кишинева официальных переговоров о вступлении в блок. Однако небезосновательно. Накануне, личным решением президентки Еврокомиссии, для Венгрии разблокировали более 10 млрд евро из структурных фондов ЕС, замороженных из-за отступления правительства Орбана от демократии, верховенства права и свободы СМИ.

Решение об открытии официальных переговоров о вступлении для Украины и Молдовы на декабрьском саммите ЕС удалось принять без Орбана, потому что он вышел попить кофе. Однако это оказался самый дорогой кофе в мире за 10 млрд евро. За это Урсулу фон дер Ляен до сих пор многие в ЕС лично критикуют.

"В прошлый раз у нас была непростая договоренность. Орбан пошел в туалет. Это был самый дорогой технический перерыв для политика, для ЕС, если я прав. И не хорошо здесь, что извне это выглядело для некоторых людей как сделка. Знаете, ты получаешь эти 10 млрд, а потом идешь в туалет", — говорит уже бывший премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Что касается макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро на следующие 4 года, то и здесь у Брюсселя нет действенного рецепта, как обойти вето Виктора Орбана. Недавно Европарламент принял резолюцию, в которой призывает лишить Венгрию права вето в ЕС. Речь идет о статье 7 Договора о ЕС, позволяющей прекратить право голоса страны-члена о решениях блока. Тем не менее, у ЕС нет единства относительно его применения в Будапешт. Многие считают, что тогда Словакия и другие страны могут встать на защиту Венгрии, что лишь усугубит раскол в блоке.

Поэтому у ЕС есть запасной вариант – это национальные гарантии (бюджета ЕС от стран-участниц) по привлечению денег на рынках капитала. По такой схеме только за 2024 год для финансовой поддержки Украины планируется собрать до 20 млрд евро.