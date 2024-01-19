Военная помощь от США: что говорит Байден и почему республиканцы продолжают ее блокировать

Конгресс Соединенных Штатов накануне вечером проголосовал за временный бюджет страны, рассчитанный до начала марта. Так что шатдауна — остановки финансирования правительства не будет. Далее законодатели должны перейти к рассмотрению вопроса дополнительного финансирования для Украины. Президент Джо Байден рассказал: единственным препятствием для этого остается немногочисленная группа республиканцев, выступающая против голосования.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Что говорит Байден

Денег для партнеров - Украины, Израиля и Тайваня во временном бюджете нет. Президент Джо Байден, который на днях собирал лидеров Конгресса, чтобы на данных разведки объяснить, какой непоправимый вред недофинансирование Украины нанесет нацбезопасности США, поделился своими соображениями.

Противоречий в соглашении по упорядочению миграции на американской границе, которое должно открыть путь для финансирования Украины, по его мнению уже нет. За него надо немедленно голосовать, говорит президент, но часть республиканцев сопротивляется.

"Подавляющее большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине. Вопрос, собирается ли незначительное меньшинство ее заморозить, что стало бы катастрофой", - сказал Байден.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Маленькая группа республиканцев, упоминаемая Байденом, это ядерная поддержка экспрезидента Трампа в партии.

Демократы и республиканцы могут не прийти к согласию

Сам Трамп, который уже активно ведет избирательную кампанию, накануне откровенно написал в соцсети: он считает, что соглашение по границе республиканцам не нужно, если они не получат все, чего хотят. А это значит, что не будет и денег для Украины.

Из-за того, что внутри республиканской партии есть разные группы влияния, трудно спрогнозировать, устроит ли их всех текст соглашения по границе. Например, группа законодателей, в том числе и республиканцев, из верхней палаты - Сената работает над ним уже не одну неделю и рапортует о значительном прогрессе. В то же время спикер нижней палаты Майк Джонсон говорит - по тем слухам, которые доносятся до него, этот документ не имеет шансов в палате представителей.

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Напомним, в среду, 16 января, президент США Джо Байден встретился с членами обеих палат Конгресса, чтобы обсудить важность принятия его запроса, который содержит более $60 млрд в поддержку Украины.

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