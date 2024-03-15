Военная помощь от США: что говорят республиканцы и почему оружие хотят давать взаймы

Администрация президента Байдена не считает целесообразным оказывать помощь Украине в долг. С инициативой помогать не даром — только в ссуду или ленд-лиз на днях выступил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Военная помощь от США: что говорят республиканцы

На закрытой встрече Республиканской партии Майк Джонсон пообещал, что попытается решить вопрос финансирования Украины с помощью нового законопроекта, который будет предлагать деньги в долг, чтобы американские налогоплательщики, мол, не теряли свои средства. Это промедление вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил накануне Вашингтон, где сказал, что следующие месяцы будут решающими в войне, поэтому призвал партнеров ускориться.

"Идея давать деньги Украине только в долг - не новая. Первым ее озвучил кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп около месяца назад. Именно тогда, когда верхняя палата парламента - Сенат проголосовала за помощь Украине и законопроект должен был спуститься в нижнюю палату Конгресса, возглавляемую соратником Трампа Майком Джонсоном. С тех пор Джонсон успешно блокирует рассмотрение законопроекта", - говорит Ольга Кошеленко.

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Что предлагает Джонсон

Идею проголосовать за помощь Украине в виде займа или лендлиза - то есть аренды или выкупа оружия - на этой неделе он озвучил на закрытом собрании республиканцев. Как пишет издание Politico, в части партии назрело недовольство промедлением в помощи Киеву.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. / Фото: Associated Press

"Если спикер быстро не предложит давно откладываемый план одобрения иностранной помощи, законодатели из его собственной партии могут заставить его, присоединившись к демократам в маневрах, которые направят законопроекты о помощи - в обход спикера. Но какой бы план Джонсон ни предложил, почти наверняка это будет стоить ему глубокого раскола в Республиканской партии. Ее незначительное большинство в два голоса уже требует от него полагаться на голоса демократов для принятия большинства основных законов", - говорится в материале.

Что говорят в Конгрессе

В Конгрессе существует уже 2 петиции об отзыве - благодаря которым законопроект могут вынести на голосование в обход спикера. Сбор голосов пока шел не очень активно, потому что республиканцы не хотели выступать против спикера. Впрочем затягивание играет против Джонсона, он слишком долго кормит однопартийцев обещаниями тем или иным способом решить вопрос.

Сейчас у него есть еще одно легитимное оправдание - сначала Конгресс должен рассмотреть вопрос федерального бюджета, чтобы 22 марта в очередной раз не наступил шатдаун. А потом Палата представителей уйдет на длительные каникулы и вернется только 9 апреля. Поэтому новый законопроект теоретически могут начать рассматривать только в апреле.

Впрочем, как демократы Конгресса, так и администрация Байдена предложение давать деньги Киеву в долг не рассматривают серьезно. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на днях сказал, что они не считают уместным обременять Украину внешним долгом. Советник Белого дома Джон Кирби накануне сказал, что уже принятый сенатский законопроект лучше всего отвечает потребностям Украины, и вновь призвал спикера поставить его на голосование. Дожать Джонсона надеются и в Пентагоне.

Что говорят в ЕС

Кредитование Украины неприемлемо для Соединенных Штатов еще и потому, что другие партнеры, объединением которых так гордился Вашингтон, помогают, не ожидая возврата своих средств. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель накануне встретился в Вашингтоне с американским коллегой. Обсудили, как сказал госсекретарь Энтони Блинкен, непрерывную помощь Украине. Но именно ее прекращение беспокоит европейцев.

Ситуация с боеприпасами на поле боя настолько критическая, что на этой неделе США решились выделить Украине экстренной помощи на 300 миллионов долларов. Это стало возможным, потому что стоимость ранее выделенной помощи пересчитали и нашли дополнительные 4 миллиарда долларов, впрочем тратить их не хотели, потому что в бюджете не осталось средств на пополнение собственных запасов. Но новых пакетов не будет до того, как Конгресс не проголосует за новую помощь.

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Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США заявил, что ситуация на поле боя в Украине будет зависеть от американской помощи.

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