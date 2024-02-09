Военная помощь от США: что известно о голосовании в Сенате и что говорят об Украине

Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к принятию помощи Украине. Голосование, состоявшееся накануне, было процедурным и дальше наступило время обсуждения и внесения правок. Плана "Б" на случай, если деньги для Украины не будут выделены, не существует - заявили в Белом доме.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Что известно о председательстве в Сенате

Первое голосование в Сенате было процедурным, но показало хороший запас голосов. Его поддержали не только демократы, но и часть республиканцев. Согласно расписанию следующие две недели сенаторы должны были работать в своих штатах, но лидер верхней палаты Чак Шумер заявил - будут работать над законом, пока работа не будет выполнена. Впрочем главная преграда ожидает законопроект не в Сенате, а в Палате представителей. Пока ее спикер Майк Джонсон советует дождаться, когда свою часть выполнит верхняя палата.

Джонсон не будет спешить продвигать помощь Украине через Палату представителей. Он не раз скептически высказывался относительно ее целесообразности. Надежда есть на то, что проукраинские республиканцы смогут надавить на него так, как это сейчас делают праворадикалы и бывший президент Трамп. Именно он, по словам президента Байдена, оказывает прямое давление на партию.

Джо Байден/X (Twitter)

Плана "Б" на случай, если Конгресс не сможет принять помощь, нет — об этом сказал советник Белого дома Кирби. Они все еще надеются на двухпартийную поддержку Украины.

Байден и Трамп будут использовать тему Украины во время выборов

То, что Украина будет аргументом как Байдена, так и Трампа в президентской кампании, уже очевидно. Действующий президент теперь чуть ли не ежедневно вспоминает о роли Трампа в запугивании Конгресса и превращении его в хаос. А близкий к Трампу деятель Такер Карлсон, которого называют одним из претендентов на должность вице-президента при Трампе, в Москве взял двухчасовое интервью с Путиным. Ни одного острого вопроса не прозвучало. Путин вместо этого получил возможность пересказать на многомиллионную аудиторию Карлсона свое искаженное видение истории, обвинять Украину и Запад в войне. Карлсон не возражал и смеялся над несмешными репликами Путина.

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Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

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