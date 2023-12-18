Военная помощь от США: что известно о переговорах и получит ли Украина финансирование

Переговоры между республиканцами и демократами относительно американской границы, которые должны открыть путь для принятия помощи Украине на следующий год, не прекращались в выходные. Сенаторы из обеих партий, которые имеют контакты с непосредственными участниками переговоров, подают совершенно противоположные сигналы: демократы говорят — соглашение близко и может быть достигнуто уже на этой неделе, республиканцы отрицают — не раньше следующего года.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Что говорят республиканцы

"Сенат продолжит свою работу сегодня - в последнюю предрождественскую неделю. Лидер демократов Чак Шумер смог пролоббировать это решение, чтобы попытаться принять финансирование для Украины до конца этого года. Впрочем, общий успех дела зависит от многих факторов. Много ли республиканцев согласятся остаться в Вашингтоне? Лидер демократов может их только попросить, но не заставить работать сверхурочно. И главное - будет ли готово соглашение по границе, над которым республиканцы и демократы напряженно работают вот уже неделю", - говорит Ольга Кошеленко.

Один из ведущих республиканцев сенатор Линдси Грэм считает, что за стол переговоров сели слишком поздно. Финальные договоренности, уверен он, будут после нового года.

"Думаю, что этот вопрос перейдет на следующий год. Я разговаривал с участниками переговоров. Белый дом включился пять дней назад. Они прислали дополнения с положениями о безопасности границы, которые не изменили политики. Мы общались с ними, начиная с сентября", - говорит Грэм.

Линдси Грэм / Фото: Associated Press

Что говорят демократы?

У демократов на очертания будущего соглашения с республиканцами смотрят со страхом. Ведь пользуясь моментом, их политические оппоненты хотят максимально ограничить возможности для потенциальных мигрантов просить убежища в США. Впрочем, ради финансирования для Украины партия президента готова на многие уступки.

"Мне нужно увидеть финальное содержание договоренностей, но скорее всего я их поддержу. Я разговаривал с несколькими участниками переговоров. Они упорно работали все выходные. И надеюсь, мы сможем достичь результата на этой неделе", - говорит Крис Кунс.

Что говорит посол Украины в США

После визита президента Украины на прошлой неделе республиканцы подтвердили - не сомневаются в важности поддержки Украины. Но сначала хотят решить свои вопросы.

"Сейчас все взгляды прикованы к Конгрессу, и мы надеемся на прогресс, о котором услышим, что они смогли найти решение. Знаете, как бывший министр финансов, я согласовывала немало бюджетов с нашим парламентом. Я понимаю важность местных приоритетов и то, насколько важны дискуссии о границе. Мы можем только молиться и надеяться, что будет найдено решение, и что соглашение, которого они смогут достичь, позволит быстро принять решение также по поддержке Украины", - говорит госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Посол Украины в США Оксана Маркарова / Фото: Associated Press

Согласно данным Белого дома, около миллиарда долларов для Украины остается по программе президентских полномочий.

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Напомним, ранее сообщалось, что экспосол Украины в США рассказал о вариантах дальнейшей помощи из Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что на этой неделе ожидается, что Сенат США проголосует за помощь для Украины.

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