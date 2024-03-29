Военная помощь от США: что известно о разговоре Зеленского и Джонсона и когда ожидать прогресса

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, а главком ВСУ Александр Сырский – с начальником комитета объединенных штабов Чарльзом Брауном. Украинская сторона пытается усилить диалог, ведь помощи от Конгресса до сих пор нет. Между тем, в интервью американскому телеканалу CBS Владимир Зеленский рассказал — Россия готовится к новому наступлению в конце мая-начале июня.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Разговор Зеленского и Джонсона: что известно

Предыдущий контакт спикера палаты представителей Джонсона и президента Украины Зеленского был в Вашингтоне в декабре, когда украинский лидер посещал США лично. После той встречи спикер Джонсон обещал решить вопрос помощи Украине и уверял, якобы в частном разговоре Зеленский сказал ему, что деньги нужны не позднее конца февраля. Уже завершается март, Конгресс до 9 апреля - на пасхальных каникулах. И очевидного прогресса в этом вопросе нет.

Накануне Зеленский вновь поговорил с Джонсоном - по телефону, рассказал о ситуации и значении лидерства Конгресса - сказал в обращении.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Чуть больше Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CBS - Россия готовит новое наступление в конце мая-начале июня. И хотя ситуация на фронте сейчас лучше, чем была 2 месяца назад, без американской помощи Украина проиграет - сказал Зеленский.

Главком ВСУ Сирский с американским коллегой Брауном также накануне обсудили потребности Украины в ближайшие месяцы, в частности как защищаться от российских ракетных и бомбовых ударов и развитие фортификаций.

Что известно о вероятности военной помощи от США

Спикер Джонсон находится в тисках как собственной партии – республиканка Тейлор Грин после принятия госбюджета США собирает коалицию за устранение спикера. Так и под давлением демократов. Под петицией за вынесение помощи Украине вопреки воле Джонсона уже 191 подпись 218 необходимых.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. / Фото: Associated Press

Пока подписался только 1 республиканец, но давление на консерваторов, поддерживающих Украину, будет усиливаться. Ведь после каникул, которые завершатся 9 апреля, Джонсону таки придется предложить хоть какое-то решение по Украине.

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Напомним, в Пентагоне заявили, что пытаются ускорить принятие помощи Украине в Конгрессе.

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