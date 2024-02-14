Военная помощь от США: найдутся ли голоса в Палате представителей и какова позиция "трампистов"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование помощь для Украины и других партнеров. Голоса есть и спикер это знает, - говорит лидер США. Накануне утром, проработав всю ночь, Сенат таки одобрил запрос президента, в котором более 60 миллиардов - для Украины. Но это решение не имеет силы, пока его не поддержит Нижняя палата Конгресса.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Байден призвал спикера Палаты представителей рассмотреть помощь Украине

Сенат США продемонстрировал незаурядную работоспособность и стремление к результату. После дебатов в ночь на вторник, во время которых противники помощи Украине произносили длинные речи и вносили деструктивные предложения, решение таки было принято. За - проголосовали демократы и чуть меньше половины республиканцев Сената. Далее законопроект должны рассмотреть в Палате представителей. Президент Джо Байден обратился к ее спикеру - немедленно это сделать.

Сенат / Фото: pixabay.com

"Не вызывает сомнений то, что в случае вынесения на голосование в Палате представителей, закон будет принят. Будет принят. И спикер это знает. Поэтому я призываю спикера позволить всей Палате высказаться и не позволять меньшинству наиболее радикальных голосов блокировать закон от самой возможности голосования", - сказал Байден.

Трамп тормозит выделение помощи Украине

Но спикер Джонсон, будто опережая события, еще до решения Сената, раскритиковал их законопроект и дал понять, что не поставит его на рассмотрение. Из-за того - что там нет положений по укреплению американской границы. Хотя такие предложения были наработаны, но в конце концов отвергнуты самими республиканцами. Ведущую роль в этом играет Дональд Трамп, который лидирует в своей партии на президентских праймериз.

В последние дни он активно критикует помощь Украине. То говорит, что готов давать, но только взаймы, чтобы "Украина не пошла к другому". То упрекает европейские страны, что они платят меньше. Что является неправдой - о том, что другие страны совокупно дают больше неоднократно говорили представители американской власти. Самое резонансное его обещание - поощрить Путина делать все что угодно со странами, которые не вкладывают достаточно денег в свою обороноспособность.

Реакция Байдена на слова Трампа

"Можете ли вы представить себе, чтобы бывший президент Соединенных Штатов говорил такое, и это слышал весь мир? Хуже всего, если он на самом деле так думает. Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед российским диктатором. Что ж, позвольте мне сказать это как можно четче. Я никогда так не сделаю. Ради Бога, это тупо! Это стыдно. Это опасно. Это не по-американски", — заявил Джо Байден.

Республиканка с трибуны Конгресса требует переговоров с РФ

Одна из ярких представительниц протрамповской группы в палате представителей Марджори Тейлор Грин с трибуны Конгресса произносит весь набор российской лжи об Украине.

"Америка уже направила 113 миллиардов долларов на проигрышную войну в Украине. Это тотальное уничтожение целого поколения мужчин в Украине. Должны быть мирные переговоры, достаточно присылать пустые чеки, говоря - продолжайте отмывать деньги, продолжайте коррупцию", - заявила она

Что говорят республиканцы

Праворадикалы как Тейлор Грин угрожают уволить спикера Джонсона, если тот попытается вынести помощь Украине на голосование - говорит конгрессмен-демократ Вайли Никел.

"Спикер четко дал понять, что он полностью контролируется ультраправыми мага-радикалами, одну из которых мы только что слышали. Хвост крутит собакой. В то же время, я надеюсь, что большинство республиканской партии проголосует за сенатский пакет помощи, если им разрешено иметь свое мнение по этому поводу", - сказал он.

Поэтому, это будет настоящим тестом для конгрессменов-друзей Украины из республиканской партии. Смогут ли они переломить ситуацию и заставить спикера поставить вопрос на рассмотрение. Республиканское большинство в Палате представителей лишь на 7 голосов превосходит демократов, поэтому голоса найдутся.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель резко высказался о заявлениях Трампа по поводу угроз союзникам в НАТО.

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