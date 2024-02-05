Военная помощь от США: почему политики до сих пор тормозят ее выделение

Сенат Соединенных Штатов обнародовал комплексный законопроект, который в то же время решает и вопросы безопасности американской границы, и содержит помощь союзникам, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Сенат должен рассмотреть его уже в среду. Но спикер нижней палаты Майк Джонсон фактически подтвердил: он не собирается выносить этот законопроект на голосование в Палате представителей.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

"Более двух месяцев работы - и сенатский законопроект наконец готов к рассмотрению. Лидер верхней палаты Чаш Шумер говорит - они будут готовы голосовать уже в среду, 7 февраля. Президент Джо Байден в обращении на официальном сайте заявил, что решительно поддерживает этот законопроект, потому что он даст ему полномочия разрешить кризис на американской границе и одновременно помочь партнерам", - отмечает Ольга Кошеленко.

Но спикер палаты представителей Майк Джонсон на выходных сообщил конгрессменам, что вынесет на голосование альтернативный законопроект, который предусматривает только помощь Израилю, объяснив это тем, что вопрос Израиля насущный. В воскресенье Джонсон был гостем телеэфира и несколько раз избегал прямого ответа на вопрос, вынесет ли он на голосование комплексный сенатский законопроект. Но в конце раскритиковал его, дав понять, что сенаторы провалили работу.

Майк Джонсон

Инициативу Джонсона о помощи отдельно Израилю спикера Белого дома Карин Жан-Пьер назвала циничным политическим маневром. Советник президента Байдена по нацбезопасности – уловками.

Против комплексного законопроекта выступил экс-президент Дональд Трамп. Он сказал, что республиканцам предстоит стыдно голосовать за него. Вероятнейший кандидат в президенты, Трамп неоднократно повторял — решение от всех проблем — только избрание его президентом.

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Напомним, Байден, вероятно, не подпишет законопроект Палаты представителей без помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил в субботу отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без поддержки Украины после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, за которое он намерен проголосовать на этой неделе.

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