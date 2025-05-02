Военная помощь США в обмен на украинские недра: новые интересные подробности нового соглашения

США и Украина подписали соглашение о недрах / © facebook.com

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Соглашение о недрах между Украиной и Соединенными Штатами приобрело конкретные очертания после подписания важного документа. Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скот Бессент поставили свои подписи под соглашением, детали которого вскоре обнародовало украинское правительство.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Это соглашение распространяется на всю суверенную территорию Украины - в границах 1991 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который презентовал документ в Верховной Раде. Проект закона о ратификации соглашения - уже зарегистрирован в парламенте. В правительстве надеются, что депутаты рассмотрят его уже на следующей неделе. В этом соглашении нет гарантий безопасности. Но в нем говорится о военной помощи США.

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Общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине около 15 триллионов долларов. И значительная часть этих залежей в восточных областях. По словам министра финансов США Скота Бессента, подписанное соглашение - сигнал для России о том, что между Соединенными Штатами и Украиной нет разногласий.

Юлия Свириденко коротко откомментировала по пунктам это соглашение. По сравнению с кабальным соглашением, которое навязывала Киеву команда Трампа после знаменитой ссоры в Овальном кабинете, подписанный вариант отличается очень существенно.

Вот несколько пунктов:

Собственность и контроль над недрами остаются за Украиной. Ранее американцы хотели, чтобы недра перешли в США, пока мифические 500 миллиардов долларов, о которых заявлял Трамп в первые недели своего президентства, не будут компенсированы.

Создается американско-украинский инвестиционный фонд, который будет финансироваться взносами Украины и США. Распределение взносов поровну, 50 на 50. Также у Украины и США будет равное количество голосов в правление Фонда. Преимущества американцев, которых они хотели в управлении, не будет.

Национальная собственность защищена. Государственные компании остаются в государственной собственности. Это, в частности, касается Укрнефти и Энергоатома, на которые уже положили глаз разработчики американской версии соглашения.

Никаких долговых обязательств этим соглашением Украина не признает и не будет компенсировать ни одного цента из тех не пятисот и не трехсот, а на самом деле около ста миллиардов долларов помощи Вашингтона, оказываемой администрацией Джо Байдена. США могут инвестировать, зарабатывать, но никаких обязательств для Украины о выплате чего-то там задним числом.

Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс. Но она также предполагает, что Украина не может ухудшать текущие условия для США, изменения своих законов в будущем. И вместе с тем ее договорились пересмотреть, если будущие обязательства Украины перед ЕС будут противоречить обязательствам перед США. Эти два тезиса, кажется, противоречат друг другу. Силу подписанного соглашения согласились признать выше украинского законодательства. Которое, похоже, придется менять под это соглашение. Она будет действовать без ограничения по времени, а разорвать ее в одностороннем порядке будет нельзя.

Еще одна важная деталь: Фонд, который создают Украина и США, будут наполнять доходами только с новых лицензий. Это означает, что Украина платит в этот общий фонд 50 процентов дохода от новых ресурсных разработок, от новых лицензий на добычу. инфраструктуры, как первоначально предлагали США.

Украина и США подписали соглашение о недрах / © facebook.com

США и Украина не будут облагать налогами взносы и по доходу фонда. Первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно, сообщает Юлия Свириденко. Само соглашение должно ратифицировать Верховная Рада

Самое интересное на сегодняшний момент – об оружии. Свою лепту в Фонд Соединенные Штаты могут внести в том числе в форме военной помощи Украине.

«США вносят вклад в Фонд. Помимо непосредственно средств они могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины», — пишет первая вице-премьер.

Оружие уже не будет бесплатным. За нее придется платить деньгами или лицензиями на разработку месторождений. Но главное, что такой подход должен разблокировать предоставление новых пакетов. До этого Трамп отказывался даже за деньги продавать Украине жизненно необходимые ракеты для систем «Петриот». На что недавно посетовал Зеленский.

В целом Соглашение между правительствами США и Украины «о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления», так оно называется официально, не детализирует все условия. Это базовый документ, который выставляет определенные рамки для подготовки следующих, с большей конкретикой.

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